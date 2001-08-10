Южно-сахалинской молодежи рассказали, что курить – очень плохо
Акцией «Сохрани свое здоровье» в Южно-Сахалинске отметили Международный день отказа от курения. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 90 % смертей от рака легких, хронического бронхита и ишемической болезни сердца провоцирует табакокурение. Этот и многие другие факты в пользу отказа от курения, как стало известно ТИА «Острова», озвучили медики в ходе тематической акции «Сохрани здоровье».
Как рассказала главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова, в рамках Международного дня отказа от курения для студентов Сахалинского техникума сервиса были подготовлены интерактивные конкурсы, викторины и творческие состязания на создание лучшего слогана, плаката и исполнение тематических частушек. Для всех участников мероприятия с презентацией о пагубном влиянии курения на молодой организм выступил врач-нарколог областного наркодиспансера, который в силу своей профессиональной деятельности каждый день сталкивается с последствиями пренебрежения людьми своим здоровьем.
- На этот раз просветительский десант медиков работает с молодежной аудиторией. Мы постарались в доступной и интересной форме рассказать юношам и девушкам о том, насколько они вредят своему здоровью, если курят. Тем из ребят, кто курит, мы предложили пройти тест на смокилайзере. Это газоанализатор, прибор для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. По опыту знаем, что результаты, которые видят курильщики, многих из них мотивируют отказаться от вредной привычки, - отметила Елена Столярова.
По словам одной из участниц акции, студентки техникума Марии, подобные мероприятия всегда полезны:
- О вреде курения я и мои сверстники знаем, но все больше поверхностно. А тут специалисты рассказали о доказанных фактах, привели статистику и еще раз обратили наше внимание, как отражается курение на здоровье организма, особенно молодого и особенно женского. Женщина, если выбирает курение для себя нормой, обрекает своих детей на недополученное здоровье. Да и еще деньги приличные каждый день на это тратишь.
Завершилось мероприятие акцией «Обменяй сигарету на конфету». Кроме того, все участники получили информационные буклеты, самые активные - призы.
Как рассказал специалист департамента образования Николай Неретин, в островной столице также работает проект для школьников «Школа без табачного дыма». Лекции, беседы, оздоровительные акции проводят для детей и подростков не только медики, но и сами ребята в рамках принципа «равный - равному» выступают в качестве докладчиков на тематических уроках, создают видеоролики, ставят спектакли. Так, очередное мероприятие о вреде курения пройдет 22 ноября: школьники СОШ № 32 покажут своим сверстникам из Восточной гимназии и лицея № 2 тематические театрализованные представления.
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