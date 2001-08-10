В Долинске отрепетировали борьбу с терроризмом
15 ноября в Долинске оперативным штабом в Сахалинской области проведено тактико-специальное учение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении ФСБ России.
В условиях, приближенных к реальной обстановке, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Сахалинской области отрабатывались практические действия по пресечению условного террористического акта в населённом пункте, ликвидации и минимизации его последствий.
Тактико-специальным учением предусматривалось введение на территории МО ГО «Долинский» «красного» уровня террористической опасности, а также режима контртеррористической операции.
Проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения, организацию переговорного процесса, нейтрализацию условных террористов, обнаружение и обезвреживание взрывных устройств, ликвидацию последствий террористического акта.
Совершенствовались практические навыки личного состава подразделений силовых структур, привлекаемых для участия в КТО. При выполнении поставленных задач использовались: стрелковое оружие, имитационные и пиротехнические средства, специальное снаряжение, спасательная техника и средства связи.
Подводя итоги тактико-специального учения, руководитель оперативного штаба в Сахалинской области отметил, что поставленные перед участниками учения цели и задачи в целом достигнуты. Все ведомства, задействованные в антитеррористическом учении, показали необходимый уровень подготовки, отмечена их готовность к решению сложных и разноплановых задач по пресечению террористского акта.
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