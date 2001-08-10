Сахалинские инспекторы ГАИ напомнили, что пора менять шины
Сахалинская Госавтоинспекция информирует водителей о преимуществах европротокола и рекомендует поменять шины на автомобиле.
Как напомнили ТИА «Острова» в островной ГАИ, с наступлением глубокой осени утром и вечером на дорогах уже может образовываться наледь. Водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также, не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на транспорте с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары и снижать скорость до максимально безопасной. Уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями позволит водителю своевременная смена резины. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Как правило, количество дорожных происшествий в осеннее-зимний период увеличивается. Поэтому, при возникновении аварий с материальным ущербом, Госавтоинспекция Сахалинской области призывает автомобилистов активнее использовать процедуру оформления дорожно-транспортных происшествий по европротоколу. Это позволит сэкономить время водителей и избежать заторов на дорогах.
Европротокол — это упрощенный порядок оформления дорожно-транспортных происшествий без вызова представителей ГИБДД. Воспользоваться европротоколом можно в определенных условиях: если в столкновении участвовали только два автомобиля, при этом оба владельца должны быть застрахованы по ОСАГО, если нет пострадавших ни среди водителей, пассажиров или пешеходов, а ущерб причинен лишь автомобилям участников ДТП. Для фиксации ДТП рекомендуется применять свои мобильные устройства, в которых установлено программное обеспечение, обеспечивающее, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте происшествия, а также передачу зафиксированных данных в автоматизированную информационную систему обязательного страхования. Наличие разногласий фиксируется в составляемом извещении по правилам ОСАГО. При этом страховое возмещение в рамках Европротокола будет осуществлено в пределах 100 тысяч рублей.
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