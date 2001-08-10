Итоги навигационного периода для маломерных плавсредств подвели в Южно-Сахалинске

16 ноября состоялась встреча главного государственного инспектора по маломерным судам Сахалинской области Геннадия Белослудцева с представителями СМИ островного региона. На мероприятии были оглашены итоги работы в период навигации и купального сезона 2018 года. Кроме того, Белослудцев рассказал журналистам о задачах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период, которые стоят перед органами власти, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС региона.

Рассматривая статистические данные прошедшего летнего периода, было отмечено уменьшение случаев гибели людей на водных объектах по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 42 %. В лучшую сторону отмечена работа по обустройству мест массового отдыха и обеспечения безопасности населения во время купания администрации муниципального образования «Холмский городской округ». В период навигации сотрудниками ГИМС было проведено более 700 рейдов и патрулирований, направленных на выявление нарушений во время пользования маломерными судами. В результате которых выявлено 257 нарушений, по которым все судоводители привлечены к административной ответственности. Всего на судоводителей наложено штрафов на сумму более 200 000 рублей. Главный госинспектор подчеркнул, что при решении вопроса о задержании судов, либо отстранения лица от управления им, сотрудники ГИМС МЧС России строго руководствуются общими принципами законодательства об административных правонарушениях, в том числе презумпцией невиновности. Так, в этом году отстранено от управления судном было 15 человек, одно судно задержали и поместили на специализированную стоянку. В завершение доклада по навигации текущего года, судовладельцам были даны рекомендации по хранению водного транспорта в зимний период.

«С 15 ноября в силу вступил запрет на использование судоходных водоемов для плавания на маломерных судах. После закрытия навигации плавсредства должны храниться на берегу, в специально отведенном для этого помещении или на открытом воздухе под навесом или брезентом. Подвесные лодочные моторы, оборудование и предметы снабжения с судна снимаются, проходят инвентаризацию и ремонт, а затем консервируются. Хранение на берегу маломерных судов, заправленных ГСМ и водой, запрещается», - рассказал Геннадий Белослудцев.

Далее разговор перешёл на популярную среди сахалинцев тему предстоящей зимней рыбалки. После напоминания необходимых правил поведения рыбаков на воде в зимний период, было отмечено, что в этом году МЧС России инициировало внесение изменений в Закон Сахалинской области от 29 марта 2004 года № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» предлагая установить ответственность за:

нарушение запрета выхода на ледовый припай при освещении через СМИ информации о запрете выхода на ледовый припай, в случае непрочного ледового припая, отжимного ветра и других природных явлений, представляющих угрозу для здоровья и жизни людей на водных объектах, а также в местах, где установлены запрещающие знаки;

нарушение запрета выезда на лед транспортных средств, не являющихся средствами передвижения по льду, вне установленных и принятых к эксплуатации ледовых переправ, за исключением оперативного транспорта аварийно-спасательных служб.

Кроме этого, проектом закона предлагается к полномочиям членов административных комиссий отнести составление протоколов об административных правонарушениях за нарушение Правил, а рассмотрение дел об административных правонарушениях отнести к полномочиям административных комиссий.

Столь нужный законопроект для внесения соответствующих изменений в Закон Сахалинской области об административных правонарушениях в настоящее время прошёл процедуру оценки регулирующего воздействия, готовится официальное заключение для представления его в Сахалинскую областную думу.