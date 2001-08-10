Южносахалинцы смогли оценить риск развития у себя диабета
Профилактическую оздоровительную акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с диабетом, провели в Южно-Сахалинске. Проверить свое здоровье смогли 225 горожан. Они оценили риск возникновения опасного заболевания и получили консультации специалистов. Акция прошла на базе ДК «Радуга» и Сахалинской областной научной библиотеки, сообщили ТИА «Острова» в мэрии города.
- Ежегодно отмечается увеличение числа больных сахарным диабетом, а значит, крайне важно создать условия для предотвращения роста и своевременной диагностики этого неизлечимого заболевания, - отмечает главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики, один из организаторов акции Елена Столярова. - Неправильный образ жизни, несоблюдение культуры питания, высокий уровень стрессов, пренебрежение медицинскими осмотрами, наследственность - все это риски, ведущие к возникновению диабета. И сегодня наши специалисты помогают участникам акции выявить эту предрасположенность.
По данным статистики, в России 4,3 миллиона больных диабетом. Однако медики подчеркивают, что эта цифра гораздо больше - многие не знают о наличии заболевания или находятся в преддиабетном состоянии. Уберечь от опасного недуга призваны внимательное отношение к здоровью и питанию и, конечно, профилактические медицинские осмотры.
- В развитии диабета важную роль играют образ жизни и приверженность к правильному питанию. Поэтому наша задача, как одного из партнеров акции, привлечь к ней как можно большее число горожан, - сказала директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова. - Медицинское просвещение, профилактическая работа с населением, повышение качества и продолжительности жизни наших граждан - приоритетные направления реализации плана по демографии на 2018-2022 годы администрации областного центра.
В рамках акции южносахалинцы получили консультации эндокринолога, терапевта, нарколога, кардиолога. Определить уровень сахара в крови, показатели артериального давления, индекс массы тела, сделать ЭКГ и провести ряд других бесплатных обследований могли все желающие.
- Сегодня на акцию меня позвала знакомая. Анализ крови показал чуть повышенный сахар, тут же я получила консультацию эндокринолога, врач выписал направление на дальнейшее обследование, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Ирина Викторовна. - Врач сказал, что высокий уровень глюкозы - это не обязательно диабет, однако нужна дальнейшая диагностика и соблюдение диеты.
Согласно прогнозам, к 2040 году число больных сахарным диабетом может достигнуть 642 миллионов, из них детей - более 500 тысяч. Медики стараются переломить ситуацию и просят горожан быть внимательнее к своему здоровью.
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