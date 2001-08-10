Восемь сахалинских студентов поедут в Благовещенск
Сахалинцы примут участие в молодежном экологическом форуме «Зеленая планета». Экологический форум «Зеленая планета» пройдет с 20 по 22 ноября на базе Дальневосточного государственного аграрного университета в Благовещенске. Участниками форума станет более 100 молодых людей из регионов Дальнего Востока в возрасте от 18 до 30 лет.
Островной регион представят студенты Сахалинского государственного университета: три студента из института естественных наук и техносферной безопасности и пять студентов политехнического колледжа, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В программу форума будут включены образовательные и проектные площадки. Работа будет организована по семи направлениям, посвященным экологическому образованию и просвещению молодежи: EcoГород, EcoСело, EcoПланета, EcoИнфо, EcoТех, EcoВоспитание, EcoВолонтерство.
Основная цель мероприятия заключается в формировании единого вектора экологического образования и воспитания молодежи через объединение их усилий по сохранению природного наследия, поддержанию экологического благополучия в регионах в рамках межрегионального и международного сотрудничества.
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