Восемь сахалинских студентов поедут в Благовещенск

Сахалинцы примут участие в молодежном экологическом форуме «Зеленая планета». Экологический форум «Зеленая планета» пройдет с 20 по 22 ноября на базе Дальневосточного государственного аграрного университета в Благовещенске. Участниками форума станет более 100 молодых людей из регионов Дальнего Востока в возрасте от 18 до 30 лет.

Островной регион представят студенты Сахалинского государственного университета: три студента из института естественных наук и техносферной безопасности и пять студентов политехнического колледжа, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В программу форума будут включены образовательные и проектные площадки. Работа будет организована по семи направлениям, посвященным экологическому образованию и просвещению молодежи: EcoГород, EcoСело, EcoПланета, EcoИнфо, EcoТех, EcoВоспитание, EcoВолонтерство.

Основная цель мероприятия заключается в формировании единого вектора экологического образования и воспитания молодежи через объединение их усилий по сохранению природного наследия, поддержанию экологического благополучия в регионах в рамках межрегионального и международного сотрудничества.