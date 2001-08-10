В Поронайске сдали новые арендные дома

В Поронайске сдали очередные 2 многоквартирных дома на 40 квартир по программе строительства арендных домов. Жилые помещения по адресам улица Гагарина 30 и 32А уже готовы к заселению. Возводить их начали в прошлом году. Места под застройку подбирались с учетом развитой социальной инфраструктуры: рядом расположены школа, больница, магазины и музей. Квартиры предназначены для сдачи в аренду врачам, педагогам, работникам учреждений культуры и спорта, военкомата, сотрудникам пограничного управления.

- Мы переехали в Поронайск из Южно-Сахалинска, раньше жили здесь у мамы. А теперь нам дали арендное жилье, это очень удобно, у нас своя крыша над головой, - поделилась директор аптеки Наталья Елисеева. - Квартиру уже посмотрели - комфортная и светлая.

- Я раньше жила в другом арендном доме, там у меня была однокомнатная квартира. По опыту могу сказать, что арендное жилье – это очень хороший вариант для нас: тепло и уютно. Но все же с ребенком в «однушке» тесновато. Поэтому мы попросили другую квартиру большей площади, - сказала работница местной библиотеки Анна Сиркина. – Сегодня я получила возможность заселиться в двухкомнатную.

Дома на улице Гагарина – это уже третья очередь застройки, реализованная в Поронайске Сахалинским ипотечным агентством. Первый 27-квартирный жилой дом был сдан в июне 2016 года. Вторая очередь - это 24 и 30-квартирные арендные дома, заселенные в январе 2017 года.

- Это уже 5 дом, который сдается в Поронайском районе. Сама программа появилась в 2015 году. Сегодня она распространилась на абсолютное большинство муниципалитетов и работает даже на Курилах. Уже больше тысячи семей сахалинцев и курильчан получили возможность жить в современных квартирах, - сказала председатель регионального правительства Вера Щербина, принявшая участие в церемонии ввода в эксплуатацию новостроек. - Поздравляю всех поронайцев, получивших ключи от комфортного жилья.

Аренда однокомнатной квартиры в новостройках составит 6 тысяч рублей, двухкомнатной – 7 тысяч, трехкомнатной – 8 тысяч рублей. Это примерно вдвое ниже среднерыночной стоимости. При этом, начиная с 2016 года, до половины затрат арендаторам квартир компенсируется за счет местного бюджета. Ежегодно на эти цели выделяется около одного миллиона рублей.

- Благодаря предоставлению специалистам жилья в районе удается эффективно решать проблему нехватки врачей и учителей, - отметил глава Поронайского городского округа Александр Радомский, - А от кадров зависит многое. К примеру, благодаря высокой укомплектованности медицинским персоналом, у нас начала снижаться смертность.

Большая часть квартир в двух введенных новостройках – двухкомнатные, по 5 однокомнатных и трехкомнатных. Общая площадь жилой площади составляет около 2,5 тысяч квадратных метров. Дома построены по энергосберегающей технологии. Монолитный конструктив способен выдержать подземные толчки до 9 баллов. Для отделки наружных стен использован японский фасад.

За три года в Сахалинской области выделено более миллиарда рублей бюджетных инвестиций на предоставление льготной ипотеки. Займы от Сахалинского ипотечного агентства позволили улучшить жилищные условия почти 500 семей. Купить квартиру, используя льготный кредит, могут сахалинцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в их числе жители арендных квартир, напомнили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства региона.

- За неполных три года в 14 муниципальных образованиях Сахалинской области было построено 36 многоквартирных дома для сдачи в коммерческий найм. Новоселами стали 1026 семей. В первую очередь, это работники бюджетной сферы, - отметил руководитель Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов. – В настоящее время возводится еще 45 арендных домов. Спрос на такое жилье велик. Через полгода арендаторы квартир получают право выкупить их в собственность с помощью льготных кредитов, которые предоставляет ипотечное агентство. Для семей с одним ребенком ставка составляет 7 процентов, с двумя детьми - 3,5 процента, с тремя - 0 процентов. Нулевая ставка в рамках программы действует и для жителей Курильских островов.