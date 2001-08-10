170 человек обсуждают профилактику суицида среди молодых сахалинцев

В Южно-Сахалинске проходит семинар по профилактике суицида подростков. Лекции для сахалинских специалистов читает Михаил Хасьминский из Москвы – руководитель центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова.

В семинаре принимают участие более 170 человек из восьми муниципальных образований – педагоги, психологи, социальные работники, члены комиссий по делам несовершеннолетних, а также сотрудники региональных министерств образования, соцзащиты, здравоохранения.

– Трудности, с которыми сталкиваются подростки, зачастую кажутся им непреодолимыми, и из-за этого приводят к трагическим последствиям. Основные причины суицидальных настроений – это напряженные отношения с родными, друзьями, учителями, сверстниками. Мы должны определить направления профилактической работы, чтобы каждый ребенок рос в уверенности, что его любят, что его жизнь бесценна, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Ведущим экспертом в области профилактики суицида и духовной реабилитации детей и взрослых является Михаил Хасьминский. В кругу его профессиональных интересов – психологическая помощь людям, которые переживают психотравмирующие ситуации – потери близких, тяжелые заболевания, военные действия.

– Можно прочесть сотни книг, но без практической реализации теория пуста. Самоубийство – это беда не того, кто наложил на себя руки, а трагедия всего общества. Поэтому нужны конкретные шаги и примеры реальных случаев, чтобы мы все понимали, чем можем помочь детям, подошедшим к страшной черте. Практические рекомендации Михаила Юрьевича, я убежден, помогут нам в этом, – сказал архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Особое внимание на семинаре уделили безопасности подростков в Интернете.

– Сегодня опасность подстерегает не только в реальном мире, но и в виртуальном, – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка при губернаторе островного региона Любовь Устиновская. – Развитые информационные технологии, открытость мировому сообществу привели к незащищенности детей от противоправного контента во Всемирной паутине. Взрослые должны каждый день спрашивать себя: доверяет ли мне мой ребенок? знаю ли я, с кем он общается? чем он занимается, когда меня нет рядом? Не зря существует выражение, что самоубийство – это мольба о помощи, которую никто не услышал.

По итогам семинара будет организовано повышение квалификации для педагогов и специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Специалистов научат внимательно отслеживать у подростков проявления изоляции от других людей, оказывать поддержку в кризисных ситуациях не через давление, а через участие.