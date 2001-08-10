Клуб «Открытое сердце» отметил пятилетие

Свой первый юбилей отметили участники клуба «Открытое сердце», объединяющего родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Об этом ТИА "Острова" рассказали в организации.

В праздничном мероприятии в кафе «Сказка», организованном Южно-Сахалинским отделением общественной организации «Союз женщин России», приняло участие 72 человека. Уже на входе в кафе гостей встречали аниматоры. Они предлагали присоединиться к играм, конкурсам и мастер-классу по изготовлению слайма. Процесс создания игрушки-антистресса увлек не только детей, но и их родителей. Ребятам рассказали, что качественный слайм не должен прилипать к рукам, а если его оставить на ровной поверхности, он растекается.

- Слайм развивает мелкую моторику рук, поэтому будет полезной игрушкой для детей. - отметила одна из участниц клуба.

За традиционным чаепитием, в котором также приняли участие молодые предприниматели бизнес-сообщества города Южно-Сахалинска, участники клуба подводили итоги и намечали планы на будущее. За 5 лет работы клубом было проведено более 35 мероприятий. Это адресная помощь, совместные поездки на природу, на базу в Таранай, проведение тематических утренников и спектаклей в Театре кукол, мастер-классов совместно с сотрудниками Сахалинского художественного музея, проведение мероприятий по диспансеризации мам, решение квартирных вопросов для семей.

- Наш клуб за время работы сильно вырос, - рассказывает Елена Столярова, председатель Южно-Сахалинского отделения «Союза женщин России». – У его участников появились свои традиции, но главное - расширился круг общения. Мамы подружились, много общаются, и главное, они всегда могут обратиться в клуб и получить квалифицированную помощь психологов, врачей, социальных работников, юристов. Благодаря подобным мероприятиям ребята, имеющие особенности развития, раскрепощаются и становятся более контактными и общительными.

По мнению Инны Зайцевой, одной из самых активных мам и администратора клуба, через творчество особенным деткам проще проявить свои способности и таланты. В прошлом году Инна выиграла городской социальный грант «Стирая грани» в рамках проекта «Мы и наш город». В рамках гранта она провела несколько мастер-классов для деток с ограниченными возможностями.

В завершении праздника все дети получили подарки и приглашение прийти на новогодний утренник.