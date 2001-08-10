В порту Невельска заканчивают бетонировать площадку для пункта мойки машин

В Невельском морском торговом порту активно ведутся работы по бетонированию площадки под пункт автоматической мойки машин. В первом полугодии 2018 года была проведена работа по составлению технического задания, определению завода, который возьмется за этот заказ. В течение двух месяцев было изготовлено необходимое оборудование, еще столько же ушло на доставку железнодорожным транспортом до Сахалина.

В конце октября пункт автоматической мойки машин с пропускной способностью 35-40 единиц в час в разобранном состоянии был доставлен в Невельск. Сегодня почти завершены монтажные работы, полным ходом идет бетонирование площадки и обустройство дороги на выезде из порта. Это очень важный этап – ведь от качества бетона, его выдержанности зависит срок эксплуатации нового объекта портовой инфраструктуры. С момента заливки до полного затвердения должно пройти не менее 28 дней. Здесь спешить нельзя. Поэтому в полноценном режиме пункт автомойки заработает в середине декабря. Выезжая из порта, большегрузные машины попадут на эстакаду, где со всех сторон под высоким давление грязь собьет вода. Стоит подчеркнуть, что эта автомойка будет работать в замкнутом цикле: эта же жидкость после очистки снова подается в систему и «работает» по тому же принципу.

Общая стоимость проекта, включая оборудование, доставку, монтажные и бетонные работы, составляет 6 миллионов рублей. Мероприятие по приобретению и установке на выезде с территории этого объекта было включено в программу развития Невельского морского торгового порта в 2017 году и реализовывается точно в срок.