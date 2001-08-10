Государственная экспертиза не согласовала вылов косаток и белух на Дальнем Востоке в 2019 году

Государственная экологическая экспертиза Департамента Росприроднадзора по ДВФО дала отрицательное заключение на материалы общего допустимого улова косаток и белух на 2019 год. Этот факт сегодня подтвердили руководитель департамента Андрей Стрельников и ответственный секретарь экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) Елена Абдиряева в телефонном разговоре с Дмитрием Лисицыным, руководителем РОО "Экологическая вахта Сахалина", сообщили ТИА "Острова" в организации.



ГЭЭ официально завершилась в пятницу, 16 ноября 2018 г. Сегодня Департамент Росприроднадзора по ДВФО на своем сайте опубликовал об этом информацию. В ней не говорится о косатках и белухах, а между тем по этим двум китообразным ГЭЭ не согласовала материалы общего допустимого улова (ОДУ). Как сообщили сегодня оба ответственных чиновника, по белухам ОДУ признано полностью не обоснованным, по косаткам признана не обоснованной численность предложенных к вылову косаток (13 особей) - эксперты посчитали ее чрезмерно завышенной (по словам А. Стрельникова, ГЭЭ считает, что обоснованным мог бы быть вылов только 6 особей косатки).



С правовой точки зрения все вместе это решение ГЭЭ означает, что ОДУ и по белухам, и по косаткам на 2019 год отклонено.



Кроме того, по обоим видам, при возможной доработке ОДУ экспертная комиссия ГЭЭ рекомендовала предусмотреть только научный вылов (и исключить вылов в культурно-просветительских целях). Это крайне важное добавление, оно означает, что даже если материалы ОДУ будут переработаны и повторно представлены на ГЭЭ, ни косаток, ни белух ловить для использования в океанариумах и дельфинариях будет нельзя.



Е. Абдиряева подтвердила, что данное заключение государственной экологической экспертизы не может являться основанием для распределения квот на косаток и белух в 2019 году и соответственно, любой их вылов в будущем году при текущем положении вещей будет незаконен.



Для того, чтобы получить право распределять квоты на эти два вида китообразных на 2019 год, Росрыболовства теперь должно будет пройти всю процедуру заново – доработать материалы ОДУ по замечаниям государственных экспертов, заново провести процедуру оценки воздействия на окружающую среду и общественные обсуждения, вновь представить полученные материалы на государственную экологическую экспертизу и получить по ним положительное заключение.



Это большая победа всего независимого научного сообщества, международных экспертов, экологического движения и в целом общественности России. Большую роль в этом сыграли средства массовой информации и журналисты, державшие проблему в фокусе повышенного внимания, а также общественные организации и гражданские активисты, направлявшие свои аргументированные предложения в комиссию ГЭЭ. Департамент Росприроднадзора в ДВФО пообещал дать официальный ответ каждому, кто письменно обращался со своими предложениями.



Коалиция общественных организаций - "Эковахта Сахалина", "Друзья Океана", Клуб "Бумеранг", центр "Дельфа", центр "Орцинус" - будут продолжать следить за ситуацией и бороться за прекращение вылова китообразных в российских морях.



11 косаток и 90 белух, незаконно выловленных в Охотском море в 2018 году, до сих пор томятся в китовой тюрьме в бухте Средняя в Приморском крае, вопрос с их освобождением до сих пор не решен.



Только что на сайте Росприроднадзора опубликована специальная информация о результатах ГЭЭ именно по косаткам и белухам. Там в частности говорится:





"В результате комплексной и всесторонней оценки документов, представленных на экспертизу, а также с учетом общественного мнения, экспертная комиссия приняла решение, что величина общего допустимого улова (ОДУ) белух на текущий год значительна и ее нельзя считать обоснованной. Комиссией рекомендовано доработать материалы ОДУ с уменьшением объемов изъятия в 5 раз и только для научных целей. В текущем виде прогноз подлежит отклонению.

В отношении косаток комиссия приняла во внимание сложившуюся спорную ситуацию и неоднозначность научных подходов, а также факт включения косаток в Красную книгу Камчатского края, и рекомендовала заказчику пересмотреть и переработать материалы ОДУ косаток, прежде всего для научных исследований и учета, на 2019 и 2020 годы с уменьшением объемов изъятия в 2 раза."