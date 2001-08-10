Государственная экспертиза не согласовала вылов косаток и белух на Дальнем Востоке в 2019 году
Государственная экологическая экспертиза Департамента Росприроднадзора по ДВФО дала отрицательное заключение на материалы общего допустимого улова косаток и белух на 2019 год. Этот факт сегодня подтвердили руководитель департамента Андрей Стрельников и ответственный секретарь экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) Елена Абдиряева в телефонном разговоре с Дмитрием Лисицыным, руководителем РОО "Экологическая вахта Сахалина", сообщили ТИА "Острова" в организации.
ГЭЭ официально завершилась в пятницу, 16 ноября 2018 г. Сегодня Департамент Росприроднадзора по ДВФО на своем сайте опубликовал об этом информацию. В ней не говорится о косатках и белухах, а между тем по этим двум китообразным ГЭЭ не согласовала материалы общего допустимого улова (ОДУ). Как сообщили сегодня оба ответственных чиновника, по белухам ОДУ признано полностью не обоснованным, по косаткам признана не обоснованной численность предложенных к вылову косаток (13 особей) - эксперты посчитали ее чрезмерно завышенной (по словам А. Стрельникова, ГЭЭ считает, что обоснованным мог бы быть вылов только 6 особей косатки).
С правовой точки зрения все вместе это решение ГЭЭ означает, что ОДУ и по белухам, и по косаткам на 2019 год отклонено.
Кроме того, по обоим видам, при возможной доработке ОДУ экспертная комиссия ГЭЭ рекомендовала предусмотреть только научный вылов (и исключить вылов в культурно-просветительских целях). Это крайне важное добавление, оно означает, что даже если материалы ОДУ будут переработаны и повторно представлены на ГЭЭ, ни косаток, ни белух ловить для использования в океанариумах и дельфинариях будет нельзя.
Е. Абдиряева подтвердила, что данное заключение государственной экологической экспертизы не может являться основанием для распределения квот на косаток и белух в 2019 году и соответственно, любой их вылов в будущем году при текущем положении вещей будет незаконен.
Для того, чтобы получить право распределять квоты на эти два вида китообразных на 2019 год, Росрыболовства теперь должно будет пройти всю процедуру заново – доработать материалы ОДУ по замечаниям государственных экспертов, заново провести процедуру оценки воздействия на окружающую среду и общественные обсуждения, вновь представить полученные материалы на государственную экологическую экспертизу и получить по ним положительное заключение.
Это большая победа всего независимого научного сообщества, международных экспертов, экологического движения и в целом общественности России. Большую роль в этом сыграли средства массовой информации и журналисты, державшие проблему в фокусе повышенного внимания, а также общественные организации и гражданские активисты, направлявшие свои аргументированные предложения в комиссию ГЭЭ. Департамент Росприроднадзора в ДВФО пообещал дать официальный ответ каждому, кто письменно обращался со своими предложениями.
Коалиция общественных организаций - "Эковахта Сахалина", "Друзья Океана", Клуб "Бумеранг", центр "Дельфа", центр "Орцинус" - будут продолжать следить за ситуацией и бороться за прекращение вылова китообразных в российских морях.
11 косаток и 90 белух, незаконно выловленных в Охотском море в 2018 году, до сих пор томятся в китовой тюрьме в бухте Средняя в Приморском крае, вопрос с их освобождением до сих пор не решен.
Только что на сайте Росприроднадзора опубликована специальная информация о результатах ГЭЭ именно по косаткам и белухам. Там в частности говорится:
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:52 Сегодня Программу «Моя мама...» представят в городском парке Южно-Сахалинска
10:46 Сегодня Сборная Корсакова завоевала золотые медали мужского чемпионата области по волейболу
09:01 Сегодня Еще один проект ТОС успешно реализован в Южно-Сахалинске
10:45 Сегодня Сахалинский певец Евгений Кофанов вышел в финал проекта "Универвидение"
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
15:49 14 Ноября В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
15:22 15 Ноября Городские соревнования по гимнастике пройдут в Южно-Сахалинске
- 14:18 15 Ноября У сахалинки выкрала карту новая знакомая
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
11:07 24 Октября В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
09:01 25 Октября Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО
15:25 23 Октября В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
Выбор редакции
- 17:11 Сегодня Проект «Робинзоны Сахалина» стартует в музее книги Чехова
- 16:52 Сегодня Бюст Сергея Ромашина открыли на территории школы №3 Южно-Сахалинска
- 16:09 Сегодня В Сахалинской области провели операцию «Алкоголь»
- 16:01 Сегодня В Сахалинской области отмечены самые высокие уловы горбуши за последние пять лет
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?