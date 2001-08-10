Еще один проект ТОС успешно реализован в Южно-Сахалинске

Экологической акцией завершился проект по озеленению ТОС «Наш дом» в областном центре. Жители девятиэтажки по адресу: ул. Сахалинская, 30, вышли на субботник для высадки кустарников.

Благоустройство зеленой зоны - один из завершающих этапов проекта территории общественного самоуправления «Наш дом», реализованных в текущем году. Инициативная группа жителей создала ТОС в 2017 году, тогда же за счет финансовой поддержки муниципалитета установили видеонаблюдение по периметру дома, шлагбаум и ограждение дворовой территории.

- Реализовав первую задумку, мы решили продолжить воплощать наши идеи, - рассказывает руководитель ТОС «Наш дом» Алена Сысоева. - Безопасность является приоритетом для любого человека, поэтому вопрос создания условий для этого стал основой новой инициативы, которую мы выдвинули на муниципальный конкурс проектов по благоустройству ТОС. На полученные средства поддержки мы продолжили осуществлять наши планы.

Осенью были приобретены и высажены на придомовой территории тюльпаны, крокусы, гиацинты. В доме проведена модернизация системы огнезащиты: приобретено и смонтировано канатно-пусковое устройство пожаротушения, на каждом этаже появились современные огнетушители, газодымозащитные комплекты. Благодаря социальному проекту ТОС были приобретены защитные экраны для входной группы.

В минувшие выходные жители дома объединились, чтобы провести экологический субботник и высадить кусты и многолетние цветы. На деньги, полученные в рамках конкурса социальных проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству ТОС», помимо средств пожаротушения были приобретены саженцы кустов туи, барбариса, спиреи японской, лилейника, можжевельника и др., а также 130 квадратных метров готового газона.