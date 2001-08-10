Программу «Моя мама...» представят в городском парке Южно-Сахалинска

Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает жителей и гостей города на праздничную концертную программу «Моя мама...». Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.

Мероприятие посвящено относительно молодому, но дорогому сердцу празднику Дню Матери. Одним из обязательных правил торжественного дня является, то что необходимо встретиться или созвониться со своей мамой и сказать слова любви. Городской парк решил выразить свои слова признательности прекрасным женщинам в своей концертной программе «Моя мама…».

Мероприятие состоится 25 ноября в 12:00 на территории бывшего картодрома.

В программе: выступления творческих коллективов города, семейные конкурсы, подарки и теплая дружелюбная атмосфера от организаторов события.