Программу «Моя мама...» представят в городском парке Южно-Сахалинска
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает жителей и гостей города на праздничную концертную программу «Моя мама...». Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.
Мероприятие посвящено относительно молодому, но дорогому сердцу празднику Дню Матери. Одним из обязательных правил торжественного дня является, то что необходимо встретиться или созвониться со своей мамой и сказать слова любви. Городской парк решил выразить свои слова признательности прекрасным женщинам в своей концертной программе «Моя мама…».
Мероприятие состоится 25 ноября в 12:00 на территории бывшего картодрома.
В программе: выступления творческих коллективов города, семейные конкурсы, подарки и теплая дружелюбная атмосфера от организаторов события.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:52 Сегодня Программу «Моя мама...» представят в городском парке Южно-Сахалинска
10:46 Сегодня Сборная Корсакова завоевала золотые медали мужского чемпионата области по волейболу
09:01 Сегодня Еще один проект ТОС успешно реализован в Южно-Сахалинске
10:45 Сегодня Сахалинский певец Евгений Кофанов вышел в финал проекта "Универвидение"
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
15:49 14 Ноября В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
15:22 15 Ноября Городские соревнования по гимнастике пройдут в Южно-Сахалинске
- 14:18 15 Ноября У сахалинки выкрала карту новая знакомая
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
11:07 24 Октября В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
09:01 25 Октября Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО
15:25 23 Октября В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
Выбор редакции
- 17:11 Сегодня Проект «Робинзоны Сахалина» стартует в музее книги Чехова
- 16:52 Сегодня Бюст Сергея Ромашина открыли на территории школы №3 Южно-Сахалинска
- 16:09 Сегодня В Сахалинской области провели операцию «Алкоголь»
- 16:01 Сегодня В Сахалинской области отмечены самые высокие уловы горбуши за последние пять лет
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?