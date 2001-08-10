Сахалинский певец Евгений Кофанов вышел в финал проекта "Универвидение"
Национальный музыкальный студенческий проект "Универвидение" собрал лучших певцов страны. В этом году в Сыктывкар приехали 36 участников из 33 городов 8-и федеральных округов России. Все они прошли заочный отбор, став лучшими среди 140 претендентов, подавших заявки в федеральную дирекцию проекта.Побороться за первое место отправился студент Сахалинского колледжа искусств Евгений Кофанов, сообщили ТИА "Острвоа" в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Все участники прошли два прослушивания, на которых исполнили разные песни. Сахалинец представил на суд жюри две авторские песни «Мой Космос» и «Звезды северной столицы». Островитянин попал в финал конкурса.
- Эмоции сумасшедшие. Было очень тяжело, потому что здесь много талантливых участников. Я ехал с уверенностью, что все будет хорошо. - рассказал Евгений Кофанов. - В финале я буду петь свою песню «Мой космос». Там будет более тысячи людей, и я думаю, что у меня все-таки получится до них донести то, что я хочу сказать этой песней.
Финалисты выступят на гала-концерте 20 ноября. Там же объявят имя победителя. Лишь один участник получит звание лучшего музыкального исполнителя "Универвидения-2018".
В 12 часов ночи по Сахалинскому времени начнется онлайн трансляция конкурса. Ее можно будет посмотреть в официальной группе Российской студенческой весны ВКонтакте.
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