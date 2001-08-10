Жители Сахалинской области могут оценить качество работы служб ЖКХ

Жители Сахалинской области могут оценить качество работы служб жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и автомобильных дорог в каждом муниципалитете

Правительством Сахалинской области проводится ежегодный опрос населения Сахалинской области об удовлетворенности сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и автомобильных дорог.

Главные цели онлайн-опроса - тщательный анализ состояния дел в перечисленных сферах, а также отслеживание динамики изменения уровня удовлетворенности граждан качеством оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и автомобильных дорог.

Онлайн-опрос проводится в соответствии с указом Губернатора, результаты опроса будут представлены на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Сахалинской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Сахалинской области.

Опрос анонимный, его результаты будут использоваться исключительно в обобщенном виде, с целью разработки предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. В процессе прохождения опроса, помимо выбора предложенных вариантов ответов, по некоторым вопросам респондент может оставить свой комментарий или уточнение, что дает возможность указать на проблему адресно по конкретному району или улице, включая номер дома, подъезда, квартиры, что является очень важной информацией при оценке результатов.

Принять участие в онлайн-опросе может каждый житель области, имеющий доступ в интернет. Ссылки на опрос размещены:

- на главной странице официального сайта Губернатора и Правительства Сахалинской области (баннер) по адресу: https://sakhalin.gov.ru;

- официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области;

- официальных сайтах администраций муниципальных образований Сахалинской области.