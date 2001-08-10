В Южно-Сахалинске определили сильнейших бойцов по савату

В чемпионате и первенстве Южно-Сахалинска по савату приняли участие 59 спортсменов. Своих претендентов на победу выставили 7 островных команд, занимающихся французским боксом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Поединки прошли в двух категориях: «ассо» В- ограниченный контакт, «комба» - полный контакт. Самые многочисленные команды выставили МСОО «Федерация французского бокса сават Южно-Сахалинска» (ФБС) и РСОО «Сахалинская федерация савата» (СФС). В турнире приняли участие представители Кадетской школы (КШ) и Сахалинского государственного университета, а также команды клубов «Остров», АРБ и «Саньда».

Самым зрелищным стал финальный поединок между Тимуром Каллимулиным (СФС) и Валерием Паком (КШ) в категории до 56 кг возрастной группы юношей 12-14 лет. В нем нелегкую победу одержал более опытный Калимуллин, при этом оба бойца получили приз за самый красивый бой. Третьим в данной категории стал Вадим Аронов (КШ).

Александр Соболев – победитель в категории до 52 кг среди юношей 12-14 лет - получил приз за мастерство, одержав тяжелую победу над серебряным призером соревнований Исламом Режамбалиевым (КШ).

Савелий Поломошных (СФС) в категории до 45 кг среди младших юношей 9-11 лет одолел в финальном бою опытного Владислава Федотова (ФБС) и стал победителем, получив дополнительно приз за волю к победе. Ярослав Дудкин в этой категории занял почетное третье место.

Призом за лучшую технику боя был отмечен победитель категории до 60 кг Владислав Дё из Кадетской школы.

В дебютном для себя турнире студент СахГУ Олег Шиенок, занимающийся второй год под руководством Александра Мальцева в Центре французского бокса на пр. Победы, 68, в категории до 65 кг среди мужчин занял первое место.

Его одноклубница Ксения Мингалимова (СахГУ) стала первой среди девушек в категории до 52 кг.

Победителями в своих категориях также стали Тимофей Дудко («Остров»), Радик Ахатов (КШ), Сергей Макосей (КШ), Дмитрий Эм и Никита Фролов (КШ), Александр, Максим и Оксана Щербаковы (СФС), Степан Купоросов (СФС), Кирилл Голованов (СахГУ), Роман Подвысоцкий (ФБС), Шамиль Шамсудинов (ФБС).