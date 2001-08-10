Несколько ящиков с продуктами похитили в Невельске

Вчера в ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от местного жителя, о том, что из его машины был похищен товар. Потерпевший забыл запереть автомобиль, и кто-то похитил из него ящики с продуктами питания стоимостью почти 8 тысяч рублей.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции по горячим следам установили гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался житель райцентра 2001 года рождения.

Как выяснилось, молодой человек находился в районе улицы Маяковской, когда обратил внимание, что дверь автомобиля потерпевшего не заперта, а сигнализация отсутствует. Убедившись, что рядом никого нет, он похитил из него несколько ящиков с продуктами, после чего скрылся. Похищенным он не успел распорядиться, так как был оперативно установлен стражами порядка. Товар изъят и будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.