В Корсаковском районе ремонтник взял кредит на клиента

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу обратился 59-летний житель села Соловьевка и рассказал, что ему позвонили с микрокредитной организации для подтверждения выдачи кредита, которого он по факту не брал, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции выяснили, что заем на имя потерпевшего намеревался взять 20-летний местный житель. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как выяснилось, несколькими днями ранее заявитель обратился к данному молодому человеку за помощью в починке планшета. Во время диалога, злоумышленник сфотографировал его паспорт, аргументируя это тем, что в случае невозможности восстановить гаджет, сам отдаст его в ремонтную мастерскую. Заполучив копию документа, подозреваемый проследовал в ближайшую микрокредитную организацию и попытался взять на имя заявителя заем, но получил отказ.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. У подозреваемого отобрано обязательство о явке.