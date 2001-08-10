Специалисты в области опеки и попечительства ждут на консультации всех желающих

В рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню правовой помощи детям, отдел опеки и попечительства департамента образования администрации Южно-Сахалинска 21 ноября с 14.00 до 17.00 проведет серию консультаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Так, запланированы:

- консультации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Сахалинской области от 08.12.2010 № 115-ЗО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Сахалинской области»;

- консультации и оказание бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних горожан, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (граждане в возрасте от 18 до 23 лет);

- консультации для граждан, планирующих усыновить или взять под опеку ребенка, о мерах социальной поддержки детей-сирот и семей, принявших их на воспитание, формах устройства их в семьи.

Мероприятия пройдут в отделе опеки и попечительства (ул. Дзержинского, 38) в формате личного приема. Также ответы на вопросы можно получить по телефонам: 312-691 (доб. 2, 3, 5, 4, 7).