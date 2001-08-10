Сейсмоусиление школы № 7 в Поронайске будет завершено к Новому году

Техническая готовность объекта – 91,3 процента. Ремонтно-строительные работы начали в июне прошлого года. По контракту завершить должны были в марте 2019-го, но подрядная организация справляется с опережением графика. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительсва Сахалинской области.

- Школа №7 была построена в 1982 году. Но тот объем работ, который произведен в рамках сейсмоусиления, позволяет нам говорить рождении новой школы, - отметил глава Поронайского городского округа Александр Радомский. –Раньше она была самой холодной школой в районе, теперь ее утеплили. Для школьников создали достойные условия не только для обучения, но и внеклассных занятий.

В рамках работ проведено усиление фундаментов, каркаса здания, заменены окна, установлены системы вентиляции, отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, установлены перегородки по системе Кнауф, отремонтированы полы в здании, фасад. Кроме того, произведено благоустройство территории, появилось новое ограждение, освещение, футбольное поле, спортивная площадка, покрытие проездов. В рамках контракта произведена закупка технологического оборудования в пищеблок школы и в столовую. Кроме того, жители района решили разбить возле школы сквер по программе инициативного бюджетирования.

Как отметил глава городского округа, ввод в эксплуатацию обновленной школы открывает перспективы по модернизации других учебных заведений. Появится возможность перевести часть детей из других учебных заведений в 7-ю школу, чтобы начать капитальный ремонт старых зданий или приступить к строительству новых.

С начала прошлого учебного года ученики школы №7 ходят в школу №2. В связи с этим несколько классов вынуждены обучаться во вторую смену - это 3, 4, 7, 8, 10-е классы.

- Здесь в Поронайске мы видим, что школа преобразилась благодаря программе сейсмоусиления, и уже скоро сюда смогут пойти больше 450 детей, - сказала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, которая осмотрела здание во время рабочей поездки. - Одной из важнейших задач для региона сегодня является ликвидация второй смены в школах области. В Поронайске с вводом 7-й школы эта задача будет решена.

Мероприятия по повышению сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области реализуются с 2009 года. За это время было выделено и освоено порядка 9 миллиардов рублей. Проведена работа по строительству жилых домов и реконструкции десятков многоквартирных домов и социальных объектов жизнеобеспечения, нуждающихся в повышении сейсмостойкости.

В 2018 году проведена работа по сейсмоусилению 18-ти квартирного жилого дома в поселке Южно-Курильск, площадью 899,6 квадратных метра. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в Охе, общей площадью больше 3 тысяч квадратных метров. В него будут заселены 160 человек, проживающие в многоквартирных жилых домах, имеющих дефицит сейсмостойкости, а также вторую степень повреждения после землетрясений 1995-1996 годов.