В новогодние праздники главную городскую площадь украсит 20-метровая ель
Монтаж главной новогодней ели начался на площади Ленина в Южно-Сахалинске. Завершить работы планируется к 1 декабря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Согласно техническим характеристикам новогоднее дерево выполнено из негорючих морозостойких материалов, которые соответствуют противопожарным и экологическим требованиям.
Диаметр ели - 8 метров, на металлическом каркасе 37 ярусов веток. Хвоя выполнена из лески ПВХ. Поверхность украшают гирлянды из шаров и звезд, макушку - пятиконечная звезда. Завершает композицию небольшое ограждение.
По итогам аукциона елку на Сахалин доставила московская компания.
На площади традиционно развернут новогодние торговые ряды, обустроят снежные горки для детей, зальют каток.
Новогодняя афиша будет размещена на официальном сайте администрации в преддверии праздников.
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