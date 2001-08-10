В Сахалинской области провели операцию «Алкоголь»

В целях пресечения нарушений и преступлений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Сахалинской области проведена оперативно-профилактическая операция «Алкоголь».

В рамках комплексного мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области обнаружена и изъята партия алкогольной продукции с поддельной маркировкой. Изъято 16 канистр без указания литража (емкостью примерно 4 литра) со спиртосодержащей жидкостью сомнительного происхождения, а также 299 бутылок водки.

Помимо этого, в ходе оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий нелегальный алкоголь с признаками подделки обнаружен полицейскими в Долинском, Александровск-Сахалинском и Ногликском районах. Вся продукция изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Охинский» зарегистрировано 3 факта неоднократной реализации алкогольной продукции без лицензии. Материалы переданы по подследственности для принятия решения о возбуждении уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Сотрудниками отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Сахалинской области и территориальными отделами составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Всего по результатам проведенных мероприятий сотрудниками полиции выявлен 41 факт нарушения действующего законодательства в сфере реализации алкогольной продукции. Изъято 2415 единиц алкогольной продукции различного наименования.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области