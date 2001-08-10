В Сахалинской области провели операцию «Алкоголь»
В целях пресечения нарушений и преступлений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Сахалинской области проведена оперативно-профилактическая операция «Алкоголь».
В рамках комплексного мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области обнаружена и изъята партия алкогольной продукции с поддельной маркировкой. Изъято 16 канистр без указания литража (емкостью примерно 4 литра) со спиртосодержащей жидкостью сомнительного происхождения, а также 299 бутылок водки.
Помимо этого, в ходе оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий нелегальный алкоголь с признаками подделки обнаружен полицейскими в Долинском, Александровск-Сахалинском и Ногликском районах. Вся продукция изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Охинский» зарегистрировано 3 факта неоднократной реализации алкогольной продукции без лицензии. Материалы переданы по подследственности для принятия решения о возбуждении уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).
Сотрудниками отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Сахалинской области и территориальными отделами составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Всего по результатам проведенных мероприятий сотрудниками полиции выявлен 41 факт нарушения действующего законодательства в сфере реализации алкогольной продукции. Изъято 2415 единиц алкогольной продукции различного наименования.
Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:52 Сегодня Программу «Моя мама...» представят в городском парке Южно-Сахалинска
10:46 Сегодня Сборная Корсакова завоевала золотые медали мужского чемпионата области по волейболу
09:01 Сегодня Еще один проект ТОС успешно реализован в Южно-Сахалинске
10:45 Сегодня Сахалинский певец Евгений Кофанов вышел в финал проекта "Универвидение"
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
15:49 14 Ноября В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
15:22 15 Ноября Городские соревнования по гимнастике пройдут в Южно-Сахалинске
- 14:18 15 Ноября У сахалинки выкрала карту новая знакомая
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
11:07 24 Октября В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
09:01 25 Октября Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО
15:25 23 Октября В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
Выбор редакции
- 17:11 Сегодня Проект «Робинзоны Сахалина» стартует в музее книги Чехова
- 16:52 Сегодня Бюст Сергея Ромашина открыли на территории школы №3 Южно-Сахалинска
- 16:09 Сегодня В Сахалинской области провели операцию «Алкоголь»
- 16:01 Сегодня В Сахалинской области отмечены самые высокие уловы горбуши за последние пять лет
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?