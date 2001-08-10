Бюст Сергея Ромашина открыли на территории школы №3 Южно-Сахалинска

Торжественная церемония, посвященная открытию бюста Сергея Ромашина, 19 ноября прошла на территории школы №3, носящей имя Героя России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Я горжусь, что идею по установке бюста в жизнь воплотили ребята из нашей школы. Надеюсь, что это не последний проект, посвященный выпускнику нашей школы — Сергею Ромашину, - рассказала директор общеобразовательного учреждения Надежда Дубина.

- Сергей Ромашин совершил подвиг в тяжелейшее для нашей страны время. Ценой свое жизни спас коллег, отказавшихся сдаваться в плен боевикам. Надеюсь, этот пример вдохновит школьников не только на хорошую учебу, но и поможет в выборе профессии, - добавил руководитель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи областного Совета ветеранов войны Владимир Цветков.

Затем собравшиеся почтили память Сергея Ромашина и всех погибших в мирное время сотрудников правоохранительных органов минутой молчания и возложили цветы к бюсту.

Сергей Ромашин погиб в 1996 году в о время боев в Чечне. В сентябре 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, майору Ромашину посмертно присвоено звание Героя России. В 1998 году на здании школы №3 была установлена мемориальная доска имени Героя России. С 2002 года в Южно-Сахалинске ежегодно проводится турнир по рукопашному бою памяти Ромашина.