В Южно-Сахалинске монтируют таблички туристических указателей

В островной столице возобновили работы по монтажу табличек туристических указателей. Работы были приостановлены для проведения лингвистической экспертизы и согласования с учреждениями их официально закрепленных наименований на английском языке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказала директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина, информация с иностранными названиями объектов прошла независимую лингвистическую экспертизу на кафедре иностранных языков географического факультета МГУ им. Ломоносова (г. Москва). Официальное заключение получено на 31 наименование.

Из них 12 наименований дополнительно в официальном порядке были направлены в адрес организаций и учреждений, указанных на указателях туристской навигации, для сверки.

- Подчеркну, что по ряду таких объектов заключение экспертизы московских специалистов не совпало с устоявшимися в использовании официальными названиями в английской версии. По каждому такому случаю мы работали в индивидуальном порядке совместно с учреждениями, чтобы все выверить, - отметила Елена Завязкина.