В сферу дорожного хозяйства Сахалинской области до конца года направят 6,6 миллиардов рублей
Финансирование из областной и федеральной казны позволило реконструировать 45 километров автомобильных дорог, а также 7 мостов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.
Объем бюджетных средств, направляемых на дорожные работы в островном регионе, ежегодно увеличивается. В 2019 году на эти цели предусмотрено более 9,6 миллиардов рублей.
В этом году самый большой объем работ затронул трассу Южно-Сахалинск – Оха, которая связывает север и юг острова. Здесь уложили более 33 километров нового асфальта. Дорога реконструирована в границах Поронайска и Лермонтовки, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще несколько участков: Рощино – Онор, Тымовское – Воскресеновка, Горячие Ключи – поворот на Даги, поворот на Пильтун – поворот на Сабо, а также в границах села Вал.
Недавно был открыт для движения участок автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Лермонтовка. Первым магистраль испытал водитель с 40-летним стажем Руслан Лалиев.
– В прошлые годы этот отрезок снискал дурную славу. Насыпь размывалась дождями, а когда штормило, дорожное полотно разбивалось морскими волнами. Теперь же трасса изумительная! Надеюсь, что в ближайшие годы все дороги Сахалина будут в таком состоянии, – поделился Руслан Лалиев.
При реконструкции участка применялись самые современные технологии. При отсыпке полотна использовался теплоизоляционный материал, который в разы увеличивает срок службы асфальтового покрытия.
– Другими словами, дорожная подушка здесь напоминает слоеный пирог, где между грунтовыми прокладками уложен слой пеноплекса. Он позволит полотну спокойно переносить перепады температур. Кроме того, здесь был использован модифицированный асфальт, который служит гораздо дольше, чем обычный, – пояснил генеральный директор компании – исполнителя работ Константин Моисеев.
Также реконструкция сахалинских дорог затронула трассу Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Здесь завершены работы на участке Яблочное – южнее села Пионеры, протяженностью 4,6 километра.
Кроме того, на северо-западном объезде Южно-Сахалинска планируется ввести в эксплуатацию участок автомобильной дороги протяженностью 1,3 километра в Дальнем. На Кунашире до конца года должна завершиться реконструкция части автодороги Южно-Курильск – Головнино с устройством асфальтобетонного покрытия протяженностью 6 километров.
Стоит отметить, перечень объектов, где проводятся дорожные работы, формируется с учетом социально-экономической значимости и обращений жителей области. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию около 30 километров дорог после реконструкции и еще около 62 километров – после ремонта.
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