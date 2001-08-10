Сожитель пытался выселить курильчанку из ее квартиры

Благодаря судебным приставам жительницу Южно-Курильского района заселили в квартиру, причитающуюся ей по закону.

Гражданские муж с женой не сумели ужиться в муниципальном жилье, конфликт привел к тому, что мужчина стал всячески препятствовать проживанию в данной квартире женщины. Гражданке, прописанной по соответствующему адресу, но оставшейся без жилья, ничего не оставалось, как обратиться с иском в суд, который оказался на стороне курильчанки и постановил вселить ее в жилое помещение, а сожителю не препятствовать этому.

На основании решения суда в отделе судебных приставов по Южно-Курильскому району в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вышел по адресу проживания должника и разъяснил, что в случае неисполнения им решения суда в установленный судебным приставом для добровольного исполнения требований исполнительного документа 5-дневный срок, в отношении него будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей. Кроме того, он может быть подвергнут административной ответственности, что также влечет штрафные санкции.

Курильчанин, осознав, что неправомерное воспрепятствование проживанию в квартире его сожительницы может обернуться дополнительными финансовыми затратами и административной ответственностью, не стал больше сопротивляться и впустил ее в жилище. В присутствии судебных приставов взыскательница перенесла свои вещи и ей был вручен второй комплект ключей, о чем составлен соответствующий акт, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.