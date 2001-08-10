Сожитель пытался выселить курильчанку из ее квартиры
Благодаря судебным приставам жительницу Южно-Курильского района заселили в квартиру, причитающуюся ей по закону.
Гражданские муж с женой не сумели ужиться в муниципальном жилье, конфликт привел к тому, что мужчина стал всячески препятствовать проживанию в данной квартире женщины. Гражданке, прописанной по соответствующему адресу, но оставшейся без жилья, ничего не оставалось, как обратиться с иском в суд, который оказался на стороне курильчанки и постановил вселить ее в жилое помещение, а сожителю не препятствовать этому.
На основании решения суда в отделе судебных приставов по Южно-Курильскому району в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вышел по адресу проживания должника и разъяснил, что в случае неисполнения им решения суда в установленный судебным приставом для добровольного исполнения требований исполнительного документа 5-дневный срок, в отношении него будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей. Кроме того, он может быть подвергнут административной ответственности, что также влечет штрафные санкции.
Курильчанин, осознав, что неправомерное воспрепятствование проживанию в квартире его сожительницы может обернуться дополнительными финансовыми затратами и административной ответственностью, не стал больше сопротивляться и впустил ее в жилище. В присутствии судебных приставов взыскательница перенесла свои вещи и ей был вручен второй комплект ключей, о чем составлен соответствующий акт, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:22 15 Ноября Городские соревнования по гимнастике пройдут в Южно-Сахалинске
- 14:18 15 Ноября У сахалинки выкрала карту новая знакомая
17:04 15 Ноября «17 черепов и зуб» увидят сахалинцы
13:09 15 Ноября Рыбаки Сахалина и Курил добыли пятую часть улова всех тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
11:07 24 Октября В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
09:01 25 Октября Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО
15:25 23 Октября В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
Выбор редакции
- 18:03 Вчера Сахалинский региональный оператор по обращению с отходами начал заключать договоры на вывоз мусора
- 16:41 Вчера Пожар в Южно-Сахалинске тушат 16 человек
- 15:38 Вчера В Южно-Сахалинске обсудили проект бюджета на ближайшие три года
- 12:00 Вчера В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?