Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2018
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11:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для внесения арендной платы за земельные участки у южносахалинцев осталось 5 дней

Департамент землепользования Южно-Сахалинска напоминает, что осталась последняя неделя для внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков за 4-й квартал - до 25 ноября 2018 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В случае возникновения задолженности департамент оставляет за собой право взыскать ее в судебном порядке и расторгнуть с неплательщиком договор аренды земельного участка.

Сведения о задолженности по арендной плате за земельные участки, а также квитанцию на оплату можно получить в отделе учета и контроля платежей департамента землепользования Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, кабинет № 3.

Телефоны для справок: 312-608 (добавочные 1-5), 46-44-38.

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