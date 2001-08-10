Для внесения арендной платы за земельные участки у южносахалинцев осталось 5 дней
Департамент землепользования Южно-Сахалинска напоминает, что осталась последняя неделя для внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков за 4-й квартал - до 25 ноября 2018 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В случае возникновения задолженности департамент оставляет за собой право взыскать ее в судебном порядке и расторгнуть с неплательщиком договор аренды земельного участка.
Сведения о задолженности по арендной плате за земельные участки, а также квитанцию на оплату можно получить в отделе учета и контроля платежей департамента землепользования Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, кабинет № 3.
Телефоны для справок: 312-608 (добавочные 1-5), 46-44-38.
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