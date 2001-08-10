В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама

На новую молочно-товарную ферму в Сахалинской области привезли первых коров. 200 племенных нетелей голштинской породы были отобраны в Венгрии и Голландии, там же прошли карантин. Поголовье приобретает совхоз «Корсаковский» для комплектации с нуля построенной фермы в селе Раздольном. Об этом ТИА "Острова" сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.

В островной регион животных доставили грузовым бортом из Амстердама. После восьмичасового пути и прохождения обязательных процедур с пограничной службой и Россельхознадзором животных погрузили в оборудованные для перевозки скота автомобили и отправили на молочно-товарную ферму.

В Корсаковском районе коров ждет месячный карантин в специально подготовленном животноводческом помещении. Специалисты составили план карантинных ветеринарно-санитарных мероприятий, подобрали рацион кормления.

– До завоза скота мы провели профилактическую дезинфекцию помещения, проверили качество воды, кормов, заготовленных совхозом. В течение месяца мы будем проводить ежедневные осмотры, термометрию, наблюдения за животными, – рассказал руководитель станции по борьбе с болезнями животных № 7 Геннадий Добренко.

В начале ноября АО «Совхоз Корсаковский», на чьей базе реализуется инвестиционный проект, получил разрешение на ввод молочно-товарной фермы в эксплуатацию. На объекте построены восемь сенажно-силосных траншей, здания и сооружения основного производства, переработки навоза, а также вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. Новый комплекс включает три коровника, три телятника, доильно-молочной блок. Ферма имеет собственные дизельную установку, котельную и станцию водоподготовки.

Кроме того, для сотрудников предприятия мпостроен агрогородок из 50 одноэтажных благоустроенных домов с земельными участками и хозяйственными постройками. Служебное жилье получают работники АО «Совхоз Корсаковский».

В скором времени ожидается прибытие еще одной партии племенных нетелей из Европы. По проекту в Раздольном будет содержаться 1000 голов основного стада голштинской породы. Полностью укомплектовать ферму поголовьем предстоит поэтапно до лета следующего года. При выходе на проектную мощность комплекс в Раздольном будет обеспечивать для сахалинцев и курильчан более 7 тысяч тонн молока в год.

– Коровы находятся на разных сроках стельности – до 5 месяцев. Соответственно, в первом полугодии нового года уже ждем первые отелы, – сообщил генеральный директор АО «Совхоз Корсаковский» Сергей Шаманаев. – Выбор пал на высокопродуктивную голштинскую породу, потому что она себя хорошо зарекомендовала. Животные быстро акклиматизируются, дают качественное молоко с высоким содержанием белков и жиров.

Напомним, возведение молочно-товарной фермы началось в 2016 году. В проекте был реализован лучший белорусский опыт – например, технологии беспривязного содержания коров. В этом году в Раздольном побывала делегация из Республики Беларуси во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и дала высокую оценку новому животноводческому комплексу.