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16:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Два микрорайона Южно-Сахалинска останутся без воды 22 ноября
В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения 22 ноября с 9.30 до 18 часов будет отключена подача холодной воды в 13 и 13а микрорайонах Южно-Сахалинска, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.
Телефон диспетчерской водоканала: 72-32-40.
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