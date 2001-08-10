Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2018
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Сахалинский региональный оператор по обращению с отходами начал заключать договоры на вывоз мусора
16:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Два микрорайона Южно-Сахалинска останутся без воды 22 ноября

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения  22 ноября с 9.30 до 18 часов будет отключена подача холодной воды в 13 и 13а микрорайонах Южно-Сахалинска, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.

Телефон диспетчерской водоканала: 72-32-40. 

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