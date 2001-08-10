Сахалинский региональный оператор по обращению с отходами начал заключать договоры на вывоз мусора

Это обязательная процедура как для физических, так и для юридических лиц, которая является частью реформы системы по обращению с ТКО. Преобразования направлены на улучшение экологической ситуации на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

С 1 января 2019 года ответственность за весь цикл утилизации коммунального мусора ложится на АО «Управление по обращению с отходами». Эта организация стала региональным оператором по обращению с ТКО. Она же будет принимать претензии по некачественному выполнению работ.

Согласно нормам СанПИН контейнеры, которые расположены рядом с многоквартирными жилыми домами должны опустошаться ежедневно. Юридические лица заключают договор с региональным оператором на количество имеющихся ёмкостей и периодичность вывоза - их заявляет пользователь услуги.

Сейчас в квитанциях по оплате коммунальных услуг существует графа по содержанию общего имущества, в нее, как правило, включена плата за вывоз мусора. С января следующего года уборку контейнеров вынесут отдельной строкой. Для юридических лиц будут действовать полная стоимость тарифа — 729,9 рубля за кубический метр с НДС, а для жителей – немногим более его половины (55%) — 4 рубля за квадратный метр жилой площади.

Плата за обращение с ТКО для населения будет рассчитываться исходя из количества квадратных метров общей площади жилого помещения.

Для юридических лиц, которые имеют собственные емкости для накопления отходов, предусмотрены два варианта расчета: либо по соответствующему нормативу, утвержденному на уровне области, либо по количеству вывозимых контейнеров. Организации, расположенные в многоквартирных домах, которые пользуются общими мусорными контейнерами, должны платить по нормативу накопления в зависимости от вида деятельности организации.

- В оплату услуг регионального оператора включены все расходы – это затраты транспортировку, на размещение и захоронение. Потребитель ничего не платит сверх единого тарифа, установленного в области, - рассказала заместитель директора АО «Управление по обращению с отходами» Лилия Степанова.

Тех юридических и физических лиц, которые не заключат договоры с региональным оператором, ждут штрафы – от 50 до 300 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, изменение системы обращения с ТБО поможет в борьбе со стихийными свалками, весь объем мусора будет поступать на полигоны или на комплексы по утилизации. В области внедрят систему раздельного накопления отходов, вторсырье направят на переработку, а все старые свалки ликвидируют или рекультивируют.

Управление по обращению с отходами находится по адресу: Коммунистический пр., 74а, многоканальный телефон: 8 (4242) 31-22-20, факс: 8 (4242) 31-22-21. Получить полную информацию и бланк на заключение договора можно на сайте www.aotko65.ru.