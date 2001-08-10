Около двух миллиардов рублей на медоборудование потратят в Сахалинской области за два года

Около 2 миллиардов рублей на приобретение медоборудования выделено в Сахалинской области за два года. Об этом ТИА "Острова" сообщили в аппарате губернатора и правительстваостровного региона.

Среди крупных закупок: 7 компьютерных томографов, 9 современных рентген-аппаратов, ангиограф, МРТ, ультразвуковые сканеры, эндоскопические комплексы, лабораторное оборудование для ведущих областных учреждений и центральных районных больниц.

Только в Долинской ЦРБ за два года установили три единицы тяжелого диагностического оборудования. Первым в линейке высокотехнологичной техники появился компьютерный томограф (КТ), совсем недавно в лечебном корпусе установлен новый рентген-аппарат, а в поликлинике обследования пациентов теперь проводят на цифровом флюорографе.

- Благодаря новому оборудованию я могу увидеть изображение именно в тех проекциях, которые необходимы для уточнения диагноза. Посмотрев на мониторе, даю заключение, всё очень оперативно. Можем распечатать пациенту снимок, или сделать запись на диск, - поделилась врач-рентгенолог Татьяна Королёва. - Я в профессии уже 22 года. Приходилось иметь дело с плёночным аппаратом, когда-то и сама проявляла снимки, поэтому мне есть с чем сравнивать.

- С томографом работаем уже год, до этого у нас не было такого оборудования. КТ изумительного качества, отличное изображение, надёжно работает, – сообщил заведующий рентген-отделением ЦРБ Игорь Седычев.

Томограф и рентген-аппарат установлены несколько недель назад в Холмске, новая техника для диагностики появилась и в Ногликах. Вскоре будет введён в эксплуатацию флюорограф в Синегорской участковой больнице.

Современное оборудование недавно приобрели для перинатального центра. В частности, кювезы для выхаживания недоношенных детей. Без этих аппаратов невозможен уход за детьми, рожденными раньше срока.

Среди поставщиков медтехники на островной рынок за два года вышли более 60 компаний из 16 регионов страны. Это Москва, Владивосток, Благовещенск, Хабаровск и другие. В региональном минздраве ведется работа по централизации закупок для областных медучреждений. К примеру, если несколько больниц нуждаются в обновлении рентген-комплексов, то формируется единый лот на одну модель, отвечающую всем заявленным требованиям. Такой подход позволяет приобрести аппаратуру по более выгодным ценам, учитывает возможности сервисного обслуживания. Кроме того, сокращаются расходы на доставку.

- В каждой центральной районной больнице нужна хорошая диагностическая база, чтобы человеку без особой необходимости не надо было выезжать в областной центр. При этом налажена система взаимодействия врачей ЦРБ со специалистами ведущих областных медучреждений, при необходимости они проводят консультации. В последние годы приобретены мобильные медкомплексы с цифровыми маммографами и флюорографами для работы в небольших населённых пунктах, ежегодно таким образом обследуются десятки тысяч человек, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак. - Обновляется и автопарк санитарных автомобилей и машин скорой помощи. За два года на острова поступило 127 единиц транспорта.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 2019 году на Сахалине и Курилах продолжится работа по приобретению нового медоборудования для медучреждений. Из областного бюджета на эти цели планируется выделить 1,2 миллиарда рублей.