Паром «Сахалин-8» отправится в рейс на Курилы во второй раз

Перевозки пассажиров морским транспортом на регулярной морской линии Сахалин – Курильские острова на период проведения планового ремонта теплохода «Игорь Фархутдинов» выполняются на пассажирском судне «Сахалин-8».

Очередной рейс судна «Сахалин-8» запланирован на 24 ноября 2018 года. Отправление судна будет осуществляться с морского порта Корсаков в направлении на острова Кунашир и Итуруп. Изменение расписания движения возможно вследствие неблагоприятных погодных условий.

С расписанием движения судна можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Сахалинской области в разделе Информация для граждан/Расписания движения. Продажа билетов, в целях удобства пассажиров, будет осуществляться, как и ранее, на сайте и на борту судна.

По вопросам перевозки пассажиров и приобретения билетов необходимо обращаться по телефонам 8(4242)288-713, 8 (924) 888-85-70, 8 (962) 419-10-75 (компания ООО «Фар Ист Шиппинг»). Так же информация будет размещена на сайте rfbus.ru, уточнить информацию можно по телефону колл-центра РФ БАС 88005005993.