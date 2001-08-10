В Холмском районе среди школьников прошел конкурс «Безопасность на дороге»

В целях снижения уровня дорожно-транспортного травматизма, развития детской инициативы и творческого потенциала, в детских садах «Солнышко», «Радуга», школе с. Яблочное Холмскими госавтоинспекторами был организован творческий конкурс «Безопасность на дороге», в котором дети и их родители приняли активное участие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Все участники конкурса проявили творческий подход к изготовлению картин, поделок и рисунков по дорожной тематике. Педагоги оформили выставку из представленных на конкурс работ и пригласили сотрудников Госавтоинспекции в качестве компетентного жюри, которые отметили активность родителей в работах со своими детьми, привитии им навыков безопасного поведения на дорогах и изучении правил дорожного движения вмести с ними.

20 ноября года в празднования Всемирного дня ребенка в детских садах «Солнышко», «Радуга», школе с. Яблочное совместно с телекомпанией «Холмск» состоялось награждение победителей участвующих в конкурсе «Безопасность на дороге». По итогам конкурса были выбраны номинации «Лучшая поделка», «Лучший рисунок», «Лучшая картина», «Аппликация», «Мой друг – Светофор», «Пластилиновый город», «Макет улиц города», за которые дети получили грамоты, дипломы, все участники мероприятия получили медали за активное участие в конкурсе. Помимо грамот и медалей дети получили сладкие призы и световозвращающие значки. Также были отмечены и групповые работы, которые дети делали вместе с педагогами в группе.

По окончанию торжественной части, инспектор ГИБДД провела профилактическую беседу со школьниками и воспитанниками детских садов, где напомнила им о правилах поведения на улице и дорогах в зимний период, а также рассказала о том, как важно использовать световозвращающие элементы в темное время суток.