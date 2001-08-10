Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2018
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15:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Аниве прошла акция в честь Дня ребенка

В Аниве прошла акция в честь Дня ребенка

В честь празднования «Всемирного дня ребенка», 20 ноября 2018 года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу провели игровой конкурс «В стране дорожных правил» для учеников 3 и 4 классов МБОУ СОШ № 1 города Анивы.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Школьникам было предложено пройти 5 разнообразных станций творческого характера, проверяющих знания школьников по правилам дорожного движения, в том числе, разгадать ребусы по ПДД, собрать дорожные знаки из пазлов, разложить дорожные знаки по группам, угадать их названия, ответить на вопросы на знание дорожных правил.

После распределения по командам, участники кругосветки передвигались от станции к станции, на каждой из которых вспоминали еправила дорожного движения. В рамках игрового занятия школьники повторяли дорожные знаки, демонстрировали свои знания правил пешеходов и велосипедистов.

По итогам игры все команды были награждены грамотами, дипломами световозвращающими наклейками и памятками по ПДД для пешеходов. В завершение, сотрудниками ГИБДД были проведены беседы со школьниками о соблюдении правил дорожного движения.

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