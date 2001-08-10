В Южно-Сахалинске готовятся к международному педагогическому форуму

В августе следующего года областной центр впервые станет местом проведения масштабного образовательного форума, на который соберутся педагоги из разных регионов России, а также из Японии, Кореи, Китая. Мероприятие пройдет при поддержке института проблем образовательной политики «Эврика» (г. Москва). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В рамках подготовки к предстоящему форуму в Южно-Сахалинске проходит трехдневный семинар-практикум для педагогов, а также управленцев городских школ и детских садов. Читает лекции и проводит тренинги, посвященные вопросам развития и повышения качества образования, первый заместитель директора института проблем образовательной политики «Эврика» Роман Селюков.

По его словам, в Южно-Сахалинске наработан уникальный, даже по российским меркам, опыт, когда муниципальная власть сумела не просто выстроить систему развития образования, а адаптировать и подогнать ее под реальные потребности населения. Так, в городе разрабатываются и внедряются новые формы дошкольного образования, предоставляются субсидии предпринимателям, открывшим частные детские сады и группы присмотра, активно развивается сфера досуговой деятельности для всех возрастных категорий граждан.

Высоко Роман Селюков оценил и начатую в этом году работу муниципалитета по возведению образовательных учреждений в Южно-Сахалинске. Напомним, это дополнительные корпуса школ № 6, 26, гимназий № 1, 3, школы в Дальнем и коррекционной школы в Луговом.

- Причем это не просто строительство типовых школ и пристроек. Южно-Сахалинск и здесь задает такую моду, когда появляются совершенно новые по архитектуре и дизайну площади для образования, опираясь на те задачи, которые стоят конкретно перед каждым учреждением. Взять, к примеру, третью гимназию. Там создано рабочее пространство, которое подстраивается под функционал и специфику данной школы. Такой подход в нашей стране можно наблюдать, пожалуй, только в Южно-Сахалинске, - отметил представитель «Эврики».

Каких-то серьезных и глобальных проблем в системе образования, по словам Романа Селюкова, у города нет. Наоборот, южно-сахалинскими педагогами наработано большое количество различных практик. И этот опыт, несомненно, будет полезен их материковым и зарубежным коллегам. Тем более что время не стоит на месте: вводятся новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и учреждения должны быть готовы к эффективной работе в новых условиях.

- Сегодня мы во главу угла ставим также выполнение майских указов президента, направленных на повышение качества образования и его доступности для подрастающего поколения, - говорит заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова. - Для нас большая честь и ответственность принимать международный образовательный форум. Но я уверена, что он пройдет на высоком профессиональном уровне и станет прекрасной площадкой по обмену опытом среди ведущих представителей педагогического сообщества нашей страны.