Музыкальный фонтан планируют установить в Южно-Сахалинске

Музыкальный фонтан может появиться в Южно-Сахалинске. С этой инициативой выступили представители Сбербанка, которые планируют подарить городу новую достопримечательность. Инновационные фонтаны, построенные на средства финансовой организации, появились уже в ряде российских городов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Первый фонтан в России Сбербанк построил в Петергофе, затем в Саратове, Ярославле, Калининграде и Воронеже. На одном из них транслируются видеоролики, посвященные известным композиторам и их произведениям. Проект реализован на благотворительные средства Сбербанка в рамках социальной программы «Сбербанк - детям!».

Новое гидротехническое сооружение с музыкальным сопровождением должно появиться в историческом месте в городском парке им. Гагарина, где ранее и располагался фонтан. Напомним, водная чаша находится у южного входа в парк со стороны Коммунистического проспекта.

Южносахалинцам предлагают высказать свое мнение об инициативе Сбербанка и ознакомиться с эскизом фонтана. Подобная конструкция установлена во Владимире.

С сегодняшнего дня на официальном сайте администрации города открыто голосование о необходимости строительства фонтана. Мнения горожан также принимаются по адресу электронной почты press@yuzhno-sakh.ru до 30 ноября.