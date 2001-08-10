Музыкальный фонтан планируют установить в Южно-Сахалинске
Музыкальный фонтан может появиться в Южно-Сахалинске. С этой инициативой выступили представители Сбербанка, которые планируют подарить городу новую достопримечательность. Инновационные фонтаны, построенные на средства финансовой организации, появились уже в ряде российских городов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Первый фонтан в России Сбербанк построил в Петергофе, затем в Саратове, Ярославле, Калининграде и Воронеже. На одном из них транслируются видеоролики, посвященные известным композиторам и их произведениям. Проект реализован на благотворительные средства Сбербанка в рамках социальной программы «Сбербанк - детям!».
Новое гидротехническое сооружение с музыкальным сопровождением должно появиться в историческом месте в городском парке им. Гагарина, где ранее и располагался фонтан. Напомним, водная чаша находится у южного входа в парк со стороны Коммунистического проспекта.
Южносахалинцам предлагают высказать свое мнение об инициативе Сбербанка и ознакомиться с эскизом фонтана. Подобная конструкция установлена во Владимире.
С сегодняшнего дня на официальном сайте администрации города открыто голосование о необходимости строительства фонтана. Мнения горожан также принимаются по адресу электронной почты press@yuzhno-sakh.ru до 30 ноября.
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