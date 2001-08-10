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16:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске на одном из проспектов отключат воду
В пятницу, 23 ноября, ряд домов по проспекту Победы в областном центре отключат от холодного водоснабжения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 23 ноября с 09.30 до 16.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по пр. Победы, 4-18, 6а, 5-25, 7а, 9б.
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