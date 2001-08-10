Больше 250 сахалинцев вступят в ряды Юнармии

На торжественной церемонии соберутся школьники из Корсаковского, Невельского, Холмского, Анивского, Поронайского, Тымовского, Охинского, Макаровского, Долинскского, Курильского, Александровск-Сахалинского районов, а также из областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В этом году торжественную церемонию посвятят Дню матери. На празднике каждому школьнику вручат знак юнармейца и форму, а команды получат знамёна, которые отвезут в свои районы. Кроме этого, сахалинцы произнесут клятву.

Мероприятие пройдет на площади Победы. Начало церемонии намечено на 12:00.

После торжественной части школьники отправятся на экскурсии в Исторический парк «Россия - Моя история», Музейно-мемориальный комплекс «Победа» и СТК «Горный Воздух».