В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
В селе Онор Смирныховского района сдали арендный дом. 12 трехкомнатных квартир в новостройке предназначаются для сельских учителей. На сегодняшний день потребность в жилье для коммерческого найма в Смирныховском районе полностью закрыта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Торжественное открытие арендного дома по улице Суворова в селе Онор состоялось сегодня. Строительство трежэтажки началось в июне этого года, и уже в ноябре все строительные работы были окончены. Общая площадь дома составляет около 920 квадратных метров, все квартиры трехкомнатные.
Дом построен по энергосберегающей технологии и обладает сейсмоустойчивостью – 9 баллов. Для отделки наружных стен использовался японский фасад. На прилегающей территории уложен асфальт, установлены малые архитектурные формы, обустроены игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием. Рядом с домом находятся школа, дом культуры и хоккейный корт.
– Это не первый арендный дом в Смирныховском городском округе. Два года назад в районном центре было окончено возведение первой очереди – двух арендных домов по улице Ленина. Ключи от просторных квартир в новостройках получили 45 семей, – рассказал руководитель Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов.
Строительство второй очереди – трех арендных домов по улице 3-й микрорайон в Смирных – началось в апреле и завершилось в декабре прошлого года. Новоселье отметили 72 смирныховских семьи.
Стоимость проживания в арендном доме на 50 процентов ниже среднерыночной, сложившейся в муниципальном образовании. Так, однокомнатная квартира в Смирных обходится в 6 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная – в 6,5 тысяч, а трехкомнатная – в 7 тысяч.
Через полгода проживания сахалинцы могут перевести оплату за аренду жилья в ипотеку на льготных условиях. Для семей с одним ребенком Сахалинское ипотечное агентство предоставляет кредит со ставкой 7 процентов годовых, с двумя детьми – 3,5 процента, с тремя и более – 0 процентов. Беспроцентная ипотека доступна также жителям Курильских островов.
В Смирныховском районе сегодня сдано 6 арендных домов, где проживают 129 семей. Таким образом, Сахалинское ипотечное агентство полностью обеспечило заявку администрации городского округа на строительство многоквартирных жилых домов для сдачи в коммерческий найм в Смирных и Оноре.
С 2016 года в 14 муниципальных образованиях островной области было построено 37 арендных домов. Ключи от квартир получили более тысячи семей. В настоящее время возводится еще 44 многоэтажных домов для сдачи в коммерческий найм.
Новостройки делают приобретение и аренду недвижимости в островном регионе более доступными, помогают привлекать в районы квалифицированных работников. Жилье предназначается, в первую очередь, для молодых специалистов, представителей «узких» и редких профессий, работников бюджетной сферы, сотрудников предприятий сельского хозяйства и силовых ведомств.
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