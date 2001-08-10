Учащиеся Восточной гимназии присоединились к проекту «Школа без табачного дыма»

Уже более 19 школ островной столицы посетила творческая группа «Феникс» из школы № 32 с представлением о вреде курения и пользе здорового образа жизни. Это часть программы проекта «Школа без табачного дыма».

Он стартовал в Южно-Сахалинске в 2017 году. Его задача - повышение осведомленности молодежи о вреде табакокурения, формирование негативного отношения к пагубной привычке и увеличение числа сторонников здорового образа жизни среди школьников. Более полутора тысяч учащихся города уже приняли участие в проекте. Организаторами проекта стали комитет по социальной политике Городской Думы, Сахалинский областной центр медицинской профилактики, Южно-Сахалинская детская городская поликлиника, Департамент образования.

- Этот проект показателен в плане взаимодействия между педагогическими коллективами, организациями и ведомствами, которые заинтересованны в пропаганде здорового образа жизни среди нашей молодежи, - отметил ведущий советник департамента образования Николай Неретин. - Мы стараемся, чтобы мероприятия прошли в интересной форме и на примере своих сверстников ребята убедились, какие преимущества дает здоровый образ жизни. Поэтому в проекте предусмотрено не только выступление творческой группы волонтеров из школы № 32, но и спортивный номер, который, как правило, готовят учащиеся принимающей мероприятие школы.

Предварительно в Восточной гимназии провели анкетирование учащихся 6-7-х классов и в рамках мероприятия озвучили обобщенные данные. По словам инициатора проекта Елены Столяровой, подавляющее большинство детей отметили, что в их семьях курят, около 20 процентов ребят пробовали курить.

- Мы призываем с юных лет заботиться о своем здоровье, даже пассивное курение сокращает жизнь в среднем на 5 лет. Помните об этом сами и расскажите родителям, если они подвергают риску свое и ваше здоровье, - отметила, обращаясь в школьникам, Елена Столярова.

Всем раздали информационные буклеты, перед школьниками также выступил представитель детской поликлиники Наталья Кобылко, которая вместе с куклой Сью рассказала о вреде курения на детский организм. По данным специалистов, некурящий человек, вынужденный дышать табачным дымом, получает из него вредных веществ больше, чем курящий: в 2 раза - смол, никотина и бензпирена, в 3 раза - аммиака. Табачный дым в 4,5 раза опаснее выхлопных газов автомобилей, особенно он вреден для детей, чей организм только формируется. Курение приводит к необратимым последствиям: это причина 96 процентов смертей от рака гортани и легких, оно влияет на умственное развитие и внешнюю привлекательность.

В ходе мероприятия также прошла викторина со сладкими призами. Творческую часть постановки ребят из школы № 32 дополнило выступление учащихся Восточной гимназии. Так, пятиклассница Диана Муравьева покорила зрителей своей гибкостью и грацией, с легкостью выполняя сложные элементы из художественной гимнастики.

- Для меня участие в проекте в качестве волонтера интересно тем, что я могу приносить пользу и рассказывать сверстникам о жизни без табака, - сказала восьмиклассница из школы № 32 Полина Ситнова. - Сама я занимаюсь хореографией уже 9 лет. Это отличный путь к развитию себя и поддержанию спортивной формы.