Смирныховская ЦРБ станет первой в реализации пилотного проекта по эндоскопии на севере острова

Запустить пилотный проект по развитию эндоскопического направления в Смирных поручил министр здравоохранения Алексей Пак в рамках посещения районных медицинских учреждений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Предусмотреть приобретение нескольких эндоскопических комплексов и сопутствующего оборудования поручил министр Алексей Пак во время визита в стационарное отделение Смирныховской ЦРБ. В профильном отделении есть подготовленный специалист, за 10 месяцев проведено более 400 исследований. Это количество можно увеличить в несколько раз, расширить, таким образом доступность специализированной медпомощи, и в целом, - развить эндоскопическую службу на севере острова, - резюмировал Алексей Пак после общения со специалистом учреждения.

- Фибро-, гастро-, колоноскопия входят в стандарт исследований по многим патологиям. Необходимо, чтобы эта диагностика проводилась на месте, чтобы у местных жителей не было проблем пройти исследование, или чтобы они ездили на эти процедуры в Южно-Сахалинск. Уровень подготовки специалистов позволяет развернуть здесь полноценный эндоскопический блок, а мы приобретем необходимое оборудование, - прокомментировал Алексей Пак предстоящие перспективы.

Одним из важнейших участков стационарной службы являются хирургический блок и реанимационное отделение. Сюда поступают пациенты, нуждающиеся в экстренной помощи. Наличие специализированного оборудования является решающим фактором в выхаживании тяжелых больных. На необходимость укомплектования этих отделений министр обратил внимание еще два года назад, во время одного из своих первых визитов в учреждение. Тогда заведующий докладывал о нехватке самых необходимых аппаратов – наркозных, дыхательных, ИВЛ и было принято решение о модернизации службы.

- Сейчас ситуация полностью изменилась. Поступило необходимое оборудование. Если привозят экстренного больного, мы проводим необходимую реанимацию, без паники и мыслей, к какому аппарату подключить, - делится заведующий реанимационным отделением Закрие Закриеев.

Гордость хирургов и всей больницы – новая операционная лампа. В этом году на ее приобретение было потрачено 600 тысяч рублей.

- Правильный свет – это первое, что нужно хирургу. Чтобы без напряжения в глазах, точно и уверенно работать в операционном поле. С новой лампой ощущения совсем другие, хирурги теперь после каждой операции делятся впечатлениями, - рассказывает главный врач Марина Здвижкова

Модернизация районной больницы затрагивает также и амбулаторные подразделения. В ноябре ЦРБ недавно открылся фельдшерский пост – для выписки рецептов, направлений, больничных листов. Эта мера позволит снизить очередность и разгрузить врачей. В прошлом году проведен капитальный ремонт в амбулатории села Онор. Реконструкция затронула практически все помещения – выполнена внутренняя отделка стен, полов и потолков, замена инженерных коммуникаций. Без ремонта осталось несколько подсобных помещений для хранения инвентаря и коридор. Здесь ремонт будет сделан в следующем году – согласно ранее составленному плану и выделенному финансированию. Также капитальный ремонт проведен в амбулатории села Первомайское. Жители села неоднократно жаловались на невыносимые условия в здании – отслаивающуюся штукатурку, дыры в полах. В настоящее время медицинский персонал занимается приведением кабинетов в порядок, расстановкой мебели.

О том, какие работы проводятся в учреждении, о дальнейших планах министр Алексей Пак рассказал на встрече с главным врачом и обратившейся к нему группой общественников Смирных. У населения остаются вопросы по трудоустройству специалистов, маршрутизации пациентов. Поэтапно эти проблемы также решаются. За два года трудоустроено 6 врачей – два хирурга, дерматовенеролог, акушер-гинеколог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики. Несколько частных вопросов взяты на контроль, разъяснены правила и нормы отпуска медикаментов льготным категориям. Также возникли вопросы по поводу проекта дистанционного мониторинга больных с артериальной гипертензией. Именно со Смирных в этом году началась реализация программы удаленного врачебного контроля за показателями артериального давления. Многие пациенты положительно отнеслись к этой идее и связывают качественные изменения своего здоровья с данными мероприятиями. По информации главного врача учреждения, в в дальнейшем реализация проекта будет продолжена.