Южносахалинок поздравили с Днем матери
«Мама» - простое слово, наполненное неведомой волшебной и исцеляющей силой, ведущей нас по жизни. Таким лейтмотивом был наполнен праздничный вечер, посвященный одному из прекрасных праздников - Дню матери. Концерт и церемония награждения состоялись в ГДК «Родина». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- Все в нашей жизни основано на материнстве. Все матери мира говорят на одном языке - языке любви. Материнскую любовь ничем не заменишь, она делает каждого из нас сильнее и счастливее, и мы будем уверенно шагать по жизни, чувствуя это, - отметил в своем приветствии мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - Хочу поблагодарить наших прекрасных женщин за трудовой вклад в процветание областного центра, за большую общественную работу, бремя которой несут преимущественно дамы, а также за то, что вы успеваете быть заботливыми мамами. Будьте здоровы! Пусть ваши дети радуют вас! Пусть с вами всегда будет уверенность в их хорошем будущем!
Глава города поздравил с праздником и вручил приветственные адреса администрации Южно-Сахалинска двум молодым мамам. Анна Герасимова в этом году родила тройню. Для таких семей муниципалитетом предусмотрена материальная помощь в размере 1 миллиона рублей. Памятный подарок, адрес и цветы также получила Елена Мурзыева, мама новорожденных Арсения и Софьи, она также воспитывает старшего сына Даниила.
Слова глубокой признательности матерям выражали все выступающие со сцены. Настроение гостям вечера создавали артисты ГДК «Родина», танцевальные ансамбли «Плэйданс» и «Импульс», детский вокальный коллектив «Инверсия». Прологом мероприятия стал проникновенный номер «Мамино сердце» в исполнении театра теней художественного коллектива «Родина», представившего ключевые этапы в жизни каждой матери - рождение ребенка, поступление в школу и его свадьба.
Особой трогательностью отличалось выступление Ларисы Качайкиной и ее дочки Маши, которые исполнили легендарный шлягер «А знаешь, все еще будет». Многим горожанам знакома их история. Мама и дочка смогли преодолеть серьезный недуг и вместе идут к новым успехам. Сегодня Маша не только хорошо учится в первом классе, но и танцует, поет, а еще несколько лет назад девочка с трудом могла говорить.
Лариса Качайкина, Ольга Болотина и Ирина Рехина, для которых ограниченные возможности здоровья их детей не стали преградой для достижения ими больших успехов, также были отмечены приветственными адресами администрации города и памятными подарками.
В ходе церемонии чествования женщин, добившихся особых успехов в воспитании детей, приветственными адресами отмечены: Минькова Гульнара, Гончаренко Ольга, Сероштанова Ксения, Ершова Светлана, Иванова Анжелика, Малахова Оксана. Среди южносахалинок, которые не только справляются с ролью мамы, но и ведут активную общественную работу, особой признательности удостоены Жирова Ольга, Косилова Людмила и Малышева Лариса.
Праздничным подарком для всех присутствующих стали выступления танцевальных и вокальных коллективов города, и, конечно, все гостьи получили цветы как символ красоты, женственности и материнства.
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