Тихоокеанское
информационное агентство
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11:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалинской трассе насмерть сбили 70-летнего мужчину

22 ноября в 21 час 00 минут, 22 летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Тойо Айс» на автодороге «Южно-Сахалинск-Синегорск», в районе 8 км, совершил наезд на 70-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неположенном месте, перед приближающимся автомобилем.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, в результате которых скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

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