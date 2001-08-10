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11:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалинской трассе насмерть сбили 70-летнего мужчину
22 ноября в 21 час 00 минут, 22 летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Тойо Айс» на автодороге «Южно-Сахалинск-Синегорск», в районе 8 км, совершил наезд на 70-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неположенном месте, перед приближающимся автомобилем.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, в результате которых скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.
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