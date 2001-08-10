На страже отопительного сезона на Сахалине стоят 115 бригад

На случай чрезвычайных ситуаций в районах сформировано 115 аварийных бригад – 993 человека персонала и 342 единицы техники. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Такая информация прозвучала на заседании штаба по прохождению отопительного периода под руководством заместителя председателя правительства островного региона Владимира Сидоренко.

Для бесперебойного прохождения зимнего сезона объекты жизнеобеспечения на Сахалине и Курилах оснащены резервными источниками энергоснабжения. В муниципальных образованиях имеются мобильные дизель-генераторы. На складе общего резерва находится передвижная дизельная электростанция мощностью 150 мегаватт. Также ожидается поставка еще четырех более мощных генераторов.

– Чтобы оперативно ликвидировать аварии, правительство островной области предусмотрело материальный резерв на сумму 164 миллиона рублей. В этом году финансирование увеличилось на 27 миллионов. Достаточно большие объемы были направлены в муниципалитеты на поддержку их аварийного резерва, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

На сегодняшний день на складах островной области существует запас твердого топлива – 83 тысячи тонн угля, которого хватит больше чем на два месяца. Запас жидкого горючего – 1,6 тысяч тонн – рассчитан более чем на 30 дней.

Сложности в начале отопительного сезона коснулись села Горного Курильского района, которое больше 30 лет находилось в ведении Министерства обороны Российской Федерации. Но 22 октября в бывшем военном городке начался отопительный сезон. Сегодня к системе теплоснабжения подключено все 13 жилых домов. Ремонтные работы на инженерной инфраструктуре Горного должны завершиться до 15 декабря. Тогда же планируется снять режим ЧС в этом населенном пункте.

Итогом подготовки объектов жизнеобеспечения является получение паспортов готовности к отопительному сезону. Стоит отметить, что наиболее слаженную работу провели в Смирныховском и Макаровском городских округах. Эти муниципальные образования первыми получили паспорта.