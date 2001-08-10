На рабочем месте житель Макарова избил пьяного коллегу

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего, ранее судимого жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый и 53-летний потерпевший трудились вместе на одном из предприятий Макаровского района.

16 июля текущего года, находясь на работе, между ними возник конфликт начался из-за того, что потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал высказывать оскорбления в адрес обвиняемого. Тот в свою очередь нанес ему один удар рукой и один удар ногой в верхнюю часть головы.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали у мужчины закрытый перелом шейного позвонка с развитием нарушения функции верхних и нижних конечностей, классифицирующийся как тяжкий вред здоровью. После госпитализации, сотрудники скорой помощи немедленно сообщили о данном происшествии в дежурную часть полиции.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.