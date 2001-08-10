Буровую установку «Северное сияние» захватили «террористы»

22 ноября оперативным штабом в морском районе (бассейне) в г. Южно-Сахалинске проведено тактико-специальное учение по организации и проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического акта на объекте водного транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

По легенде учения представители международной террористической организации захватили полупогружную буровую установку «Северное сияние» ООО «Газпром флот» (Татарский пролив, территориальное море Российской Федерации).

Угрожая расправой над заложниками и подрывом захваченной платформы, преступники выдвинули свои политические требования к руководству Российской Федерации. На принятие решения и выполнение требований они отвели 8 часов.

Руководитель оперативного штаба в морском районе (бассейне) в г. Южно-Сахалинске привел в боевую готовность группировку сил и средств, в состав которой входят все подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Введен в действие план проведения контртеррористической операции.

При попытке наладить с террористами переговорный процесс, преступники оказывают вооруженное сопротивление и применяют насильственные действия в отношении заложников. В связи с этим, руководитель контртеррористической операции принимает решение о нейтрализации террористов и освобождении заложников. В результате осуществления спецоперации, условные террористы нейтрализованы, заложники освобождены.

В ходе учения отрабатывались вопросы взаимодействия силовых структур региона, органов исполнительной власти и специалистов ООО «Газпром флот» при возникновении террористической угрозы, установления на территории региона уровней террористической опасности, повышения уровней безопасности объектов водного транспорта.

Совершенствовались практические навыки сотрудников, привлекаемых для участия в КТО.

В учении приняли участие более 300 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. При выполнении поставленных задач активно использовались: корабельный состав, авиационная техника, стрелковое оружие, имитационные и пиротехнические средства, специальное снаряжение и средства связи.

В ходе последовательного выполнения всех этапов ТСУ - цели достигнуты. По их результатам руководством оперативного штаба в морском районе (бассейне) в г. Южно-Сахалинске дана положительная оценка уровню взаимодействия всех субъектов антитеррористической деятельности.