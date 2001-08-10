В Сахалинской области планируют создать центр адаптивной физической культуры и спорта

Совет по делам инвалидов и ветеранов провел заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев. На собрании озвучили последние данные, касающиеся жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ТИА "Острова" в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Сегодня более тысячи сахалинцев с нарушениями здоровья занимаются различными видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, каратэ, плаванием, горными лыжами и сноубордом. В островном регионе при спортивных школах функционирует 17 групп адаптивной физкультуры.

– Занятия спортом очень востребованы среди сахалинцев и курильчан с ограниченными возможностями здоровья. Если в 2016 году в области было 9 адаптивных групп, то в этом – их 17. Одна из главных задач сегодня – создать региональный центр адаптивной физической культуры и спорта, – отметил министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.

Островные спортсмены с различными нарушениями здоровья достигают высоких результатов не только на региональном, но и на всероссийском уровне. В этом году Владимир Игушкин и Всеволод Щеглов вошли в тройку призеров на чемпионате России по горнолыжному спорту и сноуборду среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. При этом Всеволод стал чемпионом страны в дисциплине бэнкет слалом. На данный момент три сахалинских горнолыжника входят в основной состав паралимпийской сборной России.

Хорошим стимулом для спортсменов с ограниченными физическими возможностями являются региональные меры социальной поддержки. Чемпионам и призерам спартакиад в дисциплинах, входящих в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, предоставляются единовременные выплаты. Спортсмены, которые добились высоких результатов и вошли в состав сборной России, получают ежемесячную стипендию.

Кроме спортивных перспектив, на совете обсудили вопрос трудоустройства сахалинцев с нарушениями здоровья. В области принята программа, по которой некоммерческим организациям предоставляются субсидии для сопровождения молодых сахалинцев с ограниченными возможностями при получении ими профессионального образования и при содействии в последующем поиске работы.

Например, с помощью субсидии центр «Активное образование» создал полиграфическое производство, где заняты исключительно молодые люди с ограничениями по здоровью.

– В этом году на работу устроились почти 500 жителей островной области с нарушениями здоровья. Трое сахалинцев с ограниченными возможностями зарегистрировали предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, парикмахерских услуг и услуг по ремонту обуви, – сообщила руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.

Созданию дополнительных рабочих мест для этой категории граждан также способствует то, что сами сахалинцы с нарушениями здоровья помогают проводить экспертизу различных учреждений на предмет их доступности.