В Южно-Сахалинске проходит конкурс среди благотворителей

Стартовало голосование за участников ежегодного городского конкурса «Благотворитель города Южно-Сахалинска» по итогам 2018 года. За победу в номинациях конкурса и общественное признание борются 19 горожан и компаний.

Чтобы поддержать участника, необходимо позвонить по специальному номеру: +7 (4242) 300-960 в систему телефонного голосования администрации Южно-Сахалинска и набрать код участника:

акционерное общество «Совхоз «Тепличный», генеральный директор Бутков Виктор Борисович (доб. 1105);

автономная некоммерческая организация «Выбери жизнь», директор Козлов Леонид Александрович (доб. 1106);

индивидуальный предприниматель Калинкина Юлия Анатольевна (доб. 1107);

некоммерческое партнерство «Вольные музыканты», председатель совета Вятржик Арсентий Владимирович (доб. 1108);

акционерное общество «Сахалин-Инжиниринг», генеральный директор Альперович Роман Викторович (доб. 1109);

общество с ограниченной ответственностью «РН-Сахалинморнефтегаз», генеральный директор Хакимов Сергей Раимжанович (доб. 1110);

некоммерческая организация «Региональный фонд «Родные острова», президент Кан Александр Олегович (доб. 1111);

Тен Руслан Игоревич (доб. 1112);

общество с ограниченной ответственностью «Школьная планета», генеральный директор Цой Надежда Ивановна (доб. 1113);

общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСити», генеральный директор Чмелев Сергей Николаевич (доб. 1114);

общество с ограниченной ответственностью «Простор», генеральный директор Супрун Владимир Иванович (доб. 1115);

Южно-Сахалинская местная общественная организация инвалидов «Эдельвейс», председатель Карина Раиса Анатольевна (доб. 1116);

Бутаков Иван Владимирович (доб. 1117);

«Эксон Нефтегаз Лимитед», президент Стивен Батт (доб. 1118);

региональная общественная организация поддержки общественных инициатив «Наш Сахалин», председатель Веденеев Роман Сергеевич (доб. 1119);

Кан Константин Деванович, президент Сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация брейк-данса», руководитель клубного формирования I категории МБУ «ЦНК «Радуга», тренер-преподаватель команды по брейк-дансу Young Bullets crew (доб. 1120);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 47 «Детский сад «Ягодка», заведующий Ли Ирина Вячеславовна (доб. 1121);

общество с ограниченной ответственностью «Газпром Добыча Шельф Южно-Сахалинск», генеральный директор Кроха Владимир Алексеевич (доб. 1122);

Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск», директор Шахов Валерий Геннадьевич (доб. 1123).

С одного номера принимается один голос. Набравший наибольшее число голосов в онлайн-голосовании станет победителем в номинации «Общественное признание».

Ознакомиться с портфолио добрых дел участников конкурса можно на официальном сайте администрации http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1449/283, кликнув на ссылку интересующего участника.

Поддержать участника конкурса можно до 9 декабря (включительно).

Победителями в номинациях «Социальный партнер», «Мастер добрых дел», «Дебют» станут участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки отборочных критериев.

«Благотворитель города» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно на протяжении более 10 лет. Традиционно в нем принимают участие предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие благотворительную деятельность на территории городского округа, а также социально активные граждане.