В Южно-Сахалинске проходит конкурс среди благотворителей
Стартовало голосование за участников ежегодного городского конкурса «Благотворитель города Южно-Сахалинска» по итогам 2018 года. За победу в номинациях конкурса и общественное признание борются 19 горожан и компаний.
Чтобы поддержать участника, необходимо позвонить по специальному номеру: +7 (4242) 300-960 в систему телефонного голосования администрации Южно-Сахалинска и набрать код участника:
- акционерное общество «Совхоз «Тепличный», генеральный директор Бутков Виктор Борисович (доб. 1105);
- автономная некоммерческая организация «Выбери жизнь», директор Козлов Леонид Александрович (доб. 1106);
- индивидуальный предприниматель Калинкина Юлия Анатольевна (доб. 1107);
- некоммерческое партнерство «Вольные музыканты», председатель совета Вятржик Арсентий Владимирович (доб. 1108);
- акционерное общество «Сахалин-Инжиниринг», генеральный директор Альперович Роман Викторович (доб. 1109);
- общество с ограниченной ответственностью «РН-Сахалинморнефтегаз», генеральный директор Хакимов Сергей Раимжанович (доб. 1110);
- некоммерческая организация «Региональный фонд «Родные острова», президент Кан Александр Олегович (доб. 1111);
- Тен Руслан Игоревич (доб. 1112);
- общество с ограниченной ответственностью «Школьная планета», генеральный директор Цой Надежда Ивановна (доб. 1113);
- общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСити», генеральный директор Чмелев Сергей Николаевич (доб. 1114);
- общество с ограниченной ответственностью «Простор», генеральный директор Супрун Владимир Иванович (доб. 1115);
- Южно-Сахалинская местная общественная организация инвалидов «Эдельвейс», председатель Карина Раиса Анатольевна (доб. 1116);
- Бутаков Иван Владимирович (доб. 1117);
- «Эксон Нефтегаз Лимитед», президент Стивен Батт (доб. 1118);
- региональная общественная организация поддержки общественных инициатив «Наш Сахалин», председатель Веденеев Роман Сергеевич (доб. 1119);
- Кан Константин Деванович, президент Сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация брейк-данса», руководитель клубного формирования I категории МБУ «ЦНК «Радуга», тренер-преподаватель команды по брейк-дансу Young Bullets crew (доб. 1120);
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 47 «Детский сад «Ягодка», заведующий Ли Ирина Вячеславовна (доб. 1121);
- общество с ограниченной ответственностью «Газпром Добыча Шельф Южно-Сахалинск», генеральный директор Кроха Владимир Алексеевич (доб. 1122);
- Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск», директор Шахов Валерий Геннадьевич (доб. 1123).
С одного номера принимается один голос. Набравший наибольшее число голосов в онлайн-голосовании станет победителем в номинации «Общественное признание».
Ознакомиться с портфолио добрых дел участников конкурса можно на официальном сайте администрации http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1449/283, кликнув на ссылку интересующего участника.
Поддержать участника конкурса можно до 9 декабря (включительно).
Победителями в номинациях «Социальный партнер», «Мастер добрых дел», «Дебют» станут участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки отборочных критериев.
«Благотворитель города» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно на протяжении более 10 лет. Традиционно в нем принимают участие предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие благотворительную деятельность на территории городского округа, а также социально активные граждане.
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