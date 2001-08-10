Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2018
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15:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Заказавшего запрещенные вещества сахалинца могут посадить на 7 лет

Сахалинским транспортным прокурором  утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Южно-Сахалинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ). Об этом ТИА "Острова" сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что житель г. Южно-Сахалинска, достоверно зная о том, что незаконный оборот сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации запрещен, решил воспользоваться услугами одного из сайтов Интернет – магазина  для приобретения препаратов, содержащих сильнодействующие вещества для собственного употребления.

С этой целью, используя электронную почту, заказал у неустановленного в ходе следствия лица в Интернет – магазине для отправки в международном почтовом отправлении из Республики Беларусь в г. Южно-Сахалинск  указанные препараты общей стоимостью 3 000 рублей, сообщив отправителю для получения международного почтового отправления на территории Российской Федерации свои анкетные данные, а также адрес регистрации по месту жительства.

 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан сотрудниками Сахалинской таможни в одном из отделений почтовой связи г. Южно-Сахалинска, при этом у него обнаружено и изъято международное почтовое отправление  с препаратами, содержащими сильнодействующие вещества.    

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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