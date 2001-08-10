Сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска посетили областной перинатальный центр
В преддверии Всемирного дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, сотрудники отдела ГИБДД Южно-Сахалинска посетили Перинатальный центр Сахалинской области, с целью поздравить молодых мам, и напомнить им о важности соблюдения правил дорожного движения. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.
Праздник призван поддержать традиции бережного отношения к матерям, которые дарят своим детям любовь и добро. Но порой этого бывает недостаточно, ведь важно помнить и о безопасности детей.
В связи с этим, автоинспекторы Южно-Сахалинска рассказали мамам о правилах установки детских удерживающих устройств, об ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобиле, а также о необходимости использования световозвращающих элементов, во время прогулок с детьми.
Вместе с поздравлениями, сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска вручили пациенткам памятки и наклейки с надписью «Ребенок в машине!», призывая женщин не нарушать правила дорожного движения, поскольку дома их ждут те, кто любит и нуждается в них больше всего – родные, близкие люди.
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